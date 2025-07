Sowohl in Köln als auch in Unterföhring kann man recht zufrieden auf die Primetime-Quoten vom Freitag blicken. Zwar kamen die Privaten mit Blick auf die Zielgruppe nicht an die Reichweite des neuen "heute-show"-Quiz heran, doch immerhin gab's für jeweils einen Sender der Gruppe einen zweistelligen Marktanteil. Sowohl "Guy Ritchie's Der Pakt" bei ProSieben als auch "So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Songs" erreichten im Schnitt jeweils 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Während der Spielfilm damit gute 10,2 Prozent Marktanteil erzielte, kam die Musik-Doku sogar auf 11,0 Prozent.

Zu erklären ist der unterschiedliche Marktanteil bei gleicher Sehbeteiligung durch die verschiedene Länge - RTL streckte "So klingt Deutschland", ursprünglich mal für Vox produziert, bis nach Mitternacht, wo sich dann übrigens auch noch das "Nachtjournal" mit sehr guten 13,9 Prozent anschloss. Den Kölnern gelang es damit zugleich besser, das Publikum bei der Stange zu halten. Zum Vergleich: Bei ProSieben ging der Marktanteil gegen 23 Uhr mit "Tom Clancy's Gnadenlos" in der Zielgruppe auf 8,6 Prozent zurück. Zuvor erreichte "Der Pakt" im Schnitt übrigens 1,01 Millionen Menschen, während RTL in der Primetime über vier Stunden hinweg auf durchschnittlich 1,13 Millionen kam.

Erholt zeigte sich unterdessen die Sat.1-Show "99 - Wer schlägt sie alle", die in dieser Woche ohne Fußball-Konkurrenz immerhin wieder 930.000 Personen unterhielt und einen Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich Sat.1 damit sogar RTLzwei geschlagen geben musste, das um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "In Time - Deine Zeit läuft ab" überraschend starke 8,0 Prozent Marktanteil sicherte. Bemerkenswert ist zudem, wie gut sich "Daniela Katzenberger" trotz Wiederholungen bei Vox schlug: Die beiden Folgen der Dokusoap überzeugten mit Marktanteilen von 7,7 und 8,4 Prozent.

Als Schlusslicht ging in der Zielgruppe indes Kabel Eins hervor, das sich mit drei Folgen von "Navy CIS" zwischen 3,5 und 3,8 Prozent Marktanteil bewegte, nach 23 Uhr aber noch ein Stück zulegen konnte. Der Disney Channel bewegte sich zum Start in den Abend auf ähnlicher Flughöhe und kam mit dem Zeichentrickfilm "Susi und Strolch" auf sehr schöne 3,7 Prozent - ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;