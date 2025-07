Zwei Tage vor dem Ende der Tour de France hat Florian Lipowitz den dritten Platz in der Gesamtwertung fast sicher - sehr zur Freude der ARD, die durch den Erfolg des deutschen Fahrers in den vergangenen Tagen ein spürbar gestiegenes Interesse des Publikums verzeichnete. Das zeigte sich auch am Freitag: Mit 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die dreistündige Live-Übertragung am Nachmittag einen starken Marktanteil von 16,3 Prozent.

Nach wie vor bemerkenswert ist aber nicht zuletzt der Erfolg beim jungen Publikum: Durchschnittlich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil hier auf beeindruckende 17,9 Prozent, nachdem Das Erste am Tag zuvor sogar auf mehr als 19 Prozent gekommen war. Doch nicht nur im Ersten kann die Tour de France überzeugen: So erreichte Eurosport 1 am Freitag parallel zur ARD-Übertragung weitere 300.000 Fans. In der Zielgruppe punktete die Übertragung mit starken 4,0 Prozent Marktanteil, lag also weit oberhalb des Senderschnitts.

Zweistellig blieb der Sender zudem im Anschluss an die Tour de France: So erreichte "Brisant" zunächst einen Marktanteil von 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe auch "Gefragt - gejagt" mit 10,6 Prozent überzeugte. Insgesamt erreichte die Quizshow mit Alexander Bommes im Schnitt übrigens 2,08 Millionen Menschen, die hier für 17,2 Prozent Marktanteil sorgten. Das "Quizduell" schlug sich anschließend mit 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,0 Prozent Marktanteil ebenfalls gut, tat sich bei den Jüngeren mit 5,4 Prozent jedoch ein ganzes Stück schwerer als "Gefragt - gejagt".

Der Tour-Erfolg am Nachmittag geht unterdessen ein Stück weit auf Kosten des ZDF, das Marktanteile von weit mehr als 20 Prozent, wie sie sonst oft drin sind, diesmal nicht schaffte. "Bares für Rares" überzeugte am Freitag dennoch mit starken 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum, "Die Rosenheim-Cops" erreichten danach noch 1,89 Millionen Menschen sowie 19,1 Prozent Marktanteil.

