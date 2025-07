am 27.07.2025 - 08:52 Uhr

Das mittlerweile auch schon 13 Jahre laufende ZDF-Format "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner erzielte am Samstagabend einen Marktanteil von 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit den höchsten bislang gemessenen Wert in dieser Altersgruppe. Der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2014 wurde um mehr als zwei Prozentpunkte übertroffen - damals waren die absoluten Zahlen allerdings freilich noch deutlich höher.

Auch wenn man den Blick auf die 14- bis 59-Jährigen weitet, sah es mit 15,2 Prozent Marktanteil am Samstagabend sehr gut aus. Insgesamt verfolgten im Schnitt 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show, was beim Gesamtpublikum 17,2 Prozent Marktanteil entsprach. Um 20:15 Uhr hatte Das Erste insgesamt zunächst noch eine minimal höhere Reichweite: "Lost in Fuseta: Ein Krimi aus Portugal" startete dort mit 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Im Lauf des Abends übernahm das ZDF dann aber die Marktführung, schließlich dauerte "Der Quiz-Champion" bis 22:45 Uhr. Teil 2 von "Lost in Fuseta" musste sich im Ersten ab 21:45 Uhr hingegen dann mit im Schnitt 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zufrieden geben. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank dort von 17,0 auf 15,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der ARD-Krimi ohnehin kaum eine Rolle, hier lagen die Marktanteile nur bei 4,9 und 3,9 Prozent.

Am Samstagnachmittag hatte die Tour de France unterdessen am Samstag 1,27 Millionen Radsport-Fans zum Ersten locken können. Das reichte für 15,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für den Start der "Tour de France Femmes" interessierte sich ab 17:30 Uhr deutlich weniger. Hier waren 1,01 Millionen mit dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 8,9 Prozent insgesamt und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

