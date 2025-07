Während Vox mit "Bones"-Wiederholungen in der Primetime allenfalls mäßige Quoten erzielte, lief es am Mittwoch im Vorabendprogramm für den Privatsender umso besser. "Das perfekte Dinner" stellte sogar einen Jahresbestwert auf - was auch deshalb bemerkenswert, weil Vox lediglich eine bereits drei Jahre Folge des Dauerbrenners wiederholte.

Die "Dinner"-Fans schien das allerdings nicht zu stören: Mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sorgten sie für einen hervorragenden Marktanteil von 11,5 Prozent. Es war zugleich der erste zweistellige Marktanteil seit ziemlich genau einem Monat. Insgesamt verzeichnete die Koch-Dokusoap auf dem 19-Uhr-Sendeplatz durchschnittlich 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Gefragt waren zuvor zudem schon "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates", deren Marktanteile in der Zielgruppe bei 8,4 und 9,3 Prozent lagen.

Während man sich bei Vox also über schöne Vorabend-Erfolge freuen kann, lief es für Sat.1 ziemlich desolat, allen voran für "Die Spreewaldklinik", die in der zweiten Staffel bislang noch keine Fahrt aufnehmen will. Am Mittwoch reichte es wieder einmal nur für einen Marktanteil von 2,2 Prozent - was man schon beinahe als Erfolg werten muss, weil die Serie zuletzt mehrfach nicht einmal die Zwei-Prozent-Marke übersprang. Schwer tat sich allerdings auch schon "Lenßen übernimmt": Zwei Folgen des Formats blieben diesmal bei Werten von 3,7 und 2,8 Prozent in der Zielgruppe hängen.

RTL drehte hingegen am Vorabend zumindest zeitweise auf - dank seiner Magazin-Strecke. Während "Explosiv" zunächst noch einstellig blieb, erreichte "Exclusiv" um 18:30 Uhr sehr gute 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "RTL aktuell" überzeugte schließlich sogar mit 22,2 Prozent und zählte insgesamt 2,47 Millionen Personen - keine andere Sendung eines Privatsenders erreichte am Mittwoch eine höhere Reichweite.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;