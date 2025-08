Bei Kabel Eins blickt man auf einen ungewöhnlich starken Donnerstagabend. Nachdem sich "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" bereits in den vergangenen Wochen mit Marktanteilen um sechs Prozent gut schlug, legte das Format mit Peter Giesel diesmal noch eine gehörige Schippe drauf - und schrammte um 20:15 Uhr nur hauchdünn an einem zweistelligen Marktanteil vorbei. Mit durchschnittlich 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Achtung Abzocke" starke 9,8 Prozent und bewegte sich damit auf dem Rekord-Niveau, das die Sendung vor einem Jahr schon einmal vereinzelt erreicht hatte.

Stärker als Kabel Eins war in der Primetime damit nur RTL, wo der Spielfilm "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" mit 11,0 Prozent Marktanteil überzeugte. Zudem lag Kabel Eins auf Augenhöhe mit ProSieben: Dort wiederum steigerte sich auch "Beauty & The Nerd" deutlich - mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent lief es für die Realityshow zum Staffel-Finale so gut wie zuletzt beim Auftakt. Und auch Vox brachte es mit Spielfilm "The Green Mile" auf 9,7 Prozent. Insgesamt sahen den Vox-Film übrigens 770.000 Menschen, während die Piraten bei RTL von 1,12 Millionen gesehen wurden. "Beauty & The Nerd" verbesserte sich zum Finale auf immerhin 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und damit auf den besten Wert der Staffel. Im Mittelfeld der Privaten bewegte sich derweil Sat.1, wo "Hast du Töne?" auf 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

"Achtung Abzocke" wiederum lockte bei Kabel Eins im Schnitt 820.000 Personen vor den Fernseher - und hielt einen großen Teil des Publikums auch im weiteren Verlauf des Abends noch dank einer Wiederholung vor dem Fernseher. Ab 22:16 Uhr zählte eine alte Folge des Formats noch 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe zog der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt sogar auf hervorragende 10,5 Prozent an. In diesem Windschatten erzielten dann auch die Dokusoap-Wiederholungen von "Zwischen Meer und Maloche" und "Die Schrebergärtner" nach Mitternacht noch Werte von jeweils deutlich mehr als acht Prozent.

Dass es tagsüber teils miserabel lief, fiel da nicht so sehr ins Gewicht; erwähnt werden muss aber auch das: Die US-Serie "Castle" erzielte am Nachmittag zeitweise gerade mal 0,3 Prozent Marktanteil und am Vorabend enttäuschte "Abenteuer Leben täglich" mit desolaten 0,9 Prozent. Der Tagesmarktanteil lag gleichwohl bei sehr guten 5,3 Prozent, womit Kabel Eins klar vor RTLzwei landete. Dort sorgte die Dokusoap "Bekifftes Deutschland" aber ebenfalls für einen schönen Erfolg in der Primetime und erreichte 6,3 Prozent Marktanteil. Mit dem Format sprach der Sender jedoch vor allem die Jüngeren an: Die Gesamt-Reichweite blieb mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ziemlich überschaubar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;