Mit dem US-Spielfilm "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" hat sich Sat.1 am Sonntagabend in der Zielgruppe zum größten "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe aufgeschwungen. Durchschnittlich 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des Privatsenders um 20:15 Uhr auf sehr gute 11,6 Prozent. Das Drama mit Chris Evans und Mckenna Grace war damit der bislang erfolgreichste Film, den Sat.1 in diesem Jahr auf dem Sonntagssendeplatz zeigte.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Im Anschluss konnte "Superintelligence" diese Flughöhe hingegen nicht halten und fiel auf 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück. Anders dagegen bei RTL: Dort steigerte sich "Stern TV am Sonntag" am späten Abend mit 10,5 Prozent Marktanteil noch auf den zweitbesten Wert des Jahres, nachdem die Free-TV-Premiere von "Sonne und Beton" zuvor auf 9,8 Prozent gekommen war. Der Film sprach allerdings ein ausgesprochen junges Publikum an: Schon in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei nur noch 6,5 Prozent, insgesamt sorgten 800.000 Personen sogar für gerade einmal 3,7 Prozent.

ProSieben wiederum schaffte mit "Beast - Jäger ohne Gnade" zwar sogar eine höhere Gesamt-Reichweite von 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, tat sich jedoch beim jungen Publikum erstaunlich schwer. Nur 4,4 Prozent Marktanteil erzielte der Sender in der Zielgruppe - und musste damit binnen weniger Tage schon den nächsten Film-Flop hinnehmen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag ProSieben zudem nur gleichauf mit RTLzwei, wo die Komödie "Küss mich, Mistkerl!" ebenfalls 4,4 Prozent verzeichnete.

Im Dokusoap-Duell hatte unterdessen Kabel Eins das Nachsehen: Dort blieb "Yes, we camp!" mit zunächst 3,4 Prozent Marktanteil recht blass, ehe die beiden letzten Folgen von "Zwischen Meer und Maloche" mit 3,7 und 4,2 Prozent etwas abschnitten. Vox hatte mit "Hot oder Schrott" jedoch ungleich mehr Erfolg: Das "Promi-Spezial" des Formats überzeugte mit 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie sehr guten 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das Zusammenspiel mit "Prominent" klappte außerdem bestens: Das Magazin fuhr am späten Abend mit 11,1 Prozent den bislang höchsten Marktanteil des Jahres ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;