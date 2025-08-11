Auch wenn der Nachschlag bei der zweiten Folge von "heute-show extra - Das Quiz" nicht ganz so hoch ausfiel wie beim Erstling: Mit einem nachträglichen Reichweitenplus von 340.000 auf 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer führt die Sendung auch in der Woche vom 28. Juli bis 3. August das Ranking der Sendungen, die nach der engültigen Gewichtung der Quoten am stärksten zulegen konnten an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte noch um 2,3 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent. "Till Tonight" fand nachträglich noch 180.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer, hier legte der Marktanteil beim jungen Publikum um 1,9 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent zu.

Noch mehr gute Nachrichten fürs ZDF: "Aktenzeichen" war die Primetime-Sendung mit dem höchsten Reichweiten-Nachschlag: Hier ging's noch um 280.000 auf 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Und: Das "Sommerinterview" mit Markus Söder war nicht nur linear deutlich gefragter als die Vorausgehenden, sondern legte auch in zeitversetzter Nutzung stärker zu. Neben dem Reichweiten-Plus von rund 120.000 fällt hier vor allem auch der deutliche Marktanteils-Zuwachs beim jungen Publikum ins Auge: Auf stolze 14,1 Prozent ging's bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 01.08.

22:29 2,53

(+0,34) 15,1%

(+1,4%p.) 0,52

(+0,10) 16,3%

(+2,3%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 30.07.

20:14 4,63

(+0,28) 20,6%

(+0,5%p.) 0,85

(+0,09) 21,8%

(+1,0%p.) Der Nachname 28.07.

20:16 4,82

(+0,24) 20,3%

(+0,2%p.) 0,78

(+0,07) 18,3%

(+0,3%p.) Inas Nacht 31.07.

22:51 1,55

(+0,23) 13,2%

(+1,5%p.) 0,23

(+0,04) 10,2%

(+1,1%p.) Detective Grace - Deine Liebe ist der Tod 03.08.

22:13 1,92

(+0,20) 13,2%

(+0,8%p.) 0,08

(+0,01) 3,0%

(+0,2%p.) Till Tonight 01.08.

23:00 1,27

(+0,18) 9,1%

(+0,9%p.) 0,33

(+0,07) 11,9%

(+1,9%p.) Ein Leben für Biathlon und Berge 30.07.

22:17 3,05

(+0,18) 17,1%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,05) 15,2%

(+0,8%p.) Tatort: Weil sie böse sind 03.08.

20:15 5,22

(+0,16) 21,9%

(+0,2%p.) 0,71

(+0,02) 16,0%

(+0,2%p.) Villa der Versuchung 28.07.

20:15 1,21

(+0,15) 5,6%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,10) 13,2%

(+1,6%p.) Meine Stunden mit Leo 28.07.

22:15 1,64

(+0,14) 11,3%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,01) 4,5%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.07.-03.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Als durchschlagender Erfolg erwies sich der "WWE SummerSlam" für ProSieben Maxx. Schon nach der vorläufigen Gewichtung sah es mit 4,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil am späten Sonntagabend sehr gut aus. Nach Einrechnung von Livestreams und zeitversetzter Nutzung ging es nun noch auf herausragende 6,0 Prozent nach oben. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich von 0,16 auf 0,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Und dann wäre da noch der Erfolg der "Villa der Versuchung" in Sat.1: Nachdem Folge 4 vom 28. Juli schon nach der vorläufigen Gewichtung einen Staffelrekord aufgestellt hatte, kam nachträglich auch noch der bislang größte Nachschlag dazu: Um 1,6 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent Marktanteil ging's bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Die Gesamt-Reichweite kletterte um 150.000 auf 1,21 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 01.08.

22:29 2,53

(+0,34) 15,1%

(+1,4%p.) 0,52

(+0,10) 16,3%

(+2,3%p.) Berlin direkt - Sommerinterview 03.08.

19:11 2,90

(+0,12) 15,6%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,08) 14,1%

(+2,0%p.) WWE SummerSlam - Tag 1 03.08.

22:01 0,22

(+0,06) 2,2%

(+0,6%p.) 0,12

(+0,04) 6,0%

(+1,9%p.) Till Tonight 01.08.

23:00 1,27

(+0,18) 9,1%

(+0,9%p.) 0,33

(+0,07) 11,9%

(+1,9%p.) Alles was zählt 01.08.

19:07 1,36

(+0,09) 8,2%

(+0,4%p.) 0,25

(+0,05) 11,5%

(+1,8%p.) Villa der Versuchung 28.07.

20:15 1,21

(+0,15) 5,6%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,10) 13,2%

(+1,6%p.) Navy CIS: Origins 29.07.

21:14 1,23

(+0,13) 5,8%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,06) 8,2%

(+1,4%p.) Das große Backen - Die Profis 02.08.

20:14 0,27

(+0,09) 1,4%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,05) 3,3%

(+1,3%p.) Die Spreewaldklinik 01.08.

18:58 0,70

(+0,08) 4,3%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,03) 5,6%

(+1,3%p.) Inas Nacht 31.07.

22:51 1,55

(+0,23) 13,2%

(+1,5%p.) 0,23

(+0,04) 10,2%

(+1,1%p.)

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;