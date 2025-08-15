Mit einem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte ProSieben Maxx am Donnerstag beim jungen Publikum den Sprung unter die Sender-Top 10, nur an einem einzigen Tag in diesem Jahr sah es bislang noch etwas besser aus. Zu verdanken ist das vor allem einem durchweg starken Abendprogramm.

So liefen zwei Folgen von "Inside Video Games" deutlich besser als noch in der vergangenen Woche. "Auftritt: Super Mario" etwa kam ab 20:15 Uhr schon auf 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, als es danach dann um den "Krieg der Konsolen" ging, kletterte der Marktanteil weiter auf 3,7 Prozent. Die Gesamt-Reichweiten stieg von zunächst 110.000 auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Ab 22 Uhr ging es dann mit Wrestling weiter. Die Show "NXT" erreichte im Schnitt 160.000 Wrestling-Fans, auch hier überwiegend jüngeren Alters. Das reichte bei den 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Im Anschluss daran liefen mehrere Folgen "WWE Rivals", von denen vor allem die ersten beiden überzeugten - hier ging es um den kürzlich verstorbenen Hulk Hogan. Das ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch auf bis zu 6,1 Prozent ansteigen.

Komplettiert wird der starke Tag von ProSieben Maxx zudem von guten Werten der Anime-Serien am Nachmittag. "One Piece" erreichte bis zu 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Dragon Ball Super" sogar bis zu 3,6 Prozent. Doch auch die animierte Sitcom "Family Guy" am Vorabend lief mit 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;