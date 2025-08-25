Da das ZDF am 15. August ein DFB-Pokalspiel in der Primetime übertrug und im Anschluss noch weitere Spiele des Tages zusammenfasste, ging das jüngste "heute-show Spezial" ungewöhnlich spät auf Sendung. Statt zur üblichen "heute-show"-Zeit gegen 22:30 Uhr wurde das Thema "Rauchst Du noch oder dampfst Du schon?" erst ab 23:18 Uhr behandelt. Dementsprechend fiel die lineare Reichwiete mit knapp über einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern auch geringer aus als sonst gewohnt.

Die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also ohne Mediatheken-Abrufe) bewegte sich weitgehend im Rahmen des Üblichen: 340.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer kamen dazu, damit erhöhte sich die Reichweite auf 1,36 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich nachträglich noch um über vier Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, beim Gesamtpublikum ging's um 2,2 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent nach oben.

In einer insgesamt Reichweiten-schwachen TV-Woche führt das "heute-show spezial" das Ranking der Sendungen mit dem höchsten Nachschlag damit locker an. Um einen Platz in den Top 10 zu ergattern, reichte diesmal allerdings auch schon ein nachträglicher Zuwachs um 0,11 Millionen - auch für zeitversetzte Nutzung ist die Sommerferienzeit kein gutes Pflaster.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 15.08.

23:18 1,36

(+0,34) 11,6%

(+2,2%p.) 0,50

(+0,14) 20,7%

(+4,2%p.) Ellis 17.08.

22:14 2,07

(+0,23) 14,9%

(+1,2%p.) 0,10

(+0,02) 3,7%

(+0,5%p.) Inas Nacht 14.08.

22:54 1,41

(+0,21) 13,0%

(+1,4%p.) 0,22

(+0,05) 9,7%

(+1,5%p.) Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag 15.08.

20:15 3,66

(+0,18) 18,9%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,01) 6,2%

(-0,2%p.) Blutroter Sommer 11.08.

22:14 1,82

(+0,15) 13,7%

(+0,6%p.) 0,10

(+0,00) 3,7%

(-0,1%p.) Rehragout-Rendezvous 11.08.

20:16 3,38

(+0,14) 16,2%

(+0,2%p.) 0,44

(+0,06) 11,6%

(+1,0%p.) Villa der Versuchung 11.08.

20:14 1,27

(+0,12) 6,5%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,07) 11,4%

(+1,5%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 11.08.

22:30 0,39

(+0,12) 2,7%

(+0,7%p.) 0,10

(+0,02) 3,8%

(+0,4%p.) Bares für Rares XXL 13.08.

20:15 3,48

(+0,11) 18,0%

(-0,0%p.) 0,36

(+0,02) 12,0%

(-0,2%p.) Erzgebirgskrimi - Familienband 16.08.

20:14 3,69

(+0,11) 18,1%

(-0,2%p.) 0,14

(+0,01) 4,1%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.08.-17.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die 20:15-Uhr-Sendung mit dem höchsten Reichweiten-Aufschlag war der ARD-Film "Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag" mit einem nachträglichen Reichweiten-Plus von rund 180.000, der größte Marktanteils-Nachschlag beim jungen Publikum entfiel wieder auf die "Villa der Versuchung", die sich in Sat.1 von 9,9 auf 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 15.08.

23:18 1,36

(+0,34) 11,6%

(+2,2%p.) 0,50

(+0,14) 20,7%

(+4,2%p.) Alles was zählt 13.08.

19:07 1,44

(+0,09) 9,7%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,05) 15,7%

(+1,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 15.08.

19:38 1,38

(+0,11) 8,2%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,06) 13,0%

(+1,7%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 16.08.

18:14 0,24

(+0,04) 1,8%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,04) 5,5%

(+1,6%p.) WaPo Berlin 14.08.

18:51 1,79

(+0,06) 12,0%

(+0,2%p.) 0,12

(+0,04) 5,7%

(+1,6%p.) Inas Nacht 14.08.

22:54 1,41

(+0,21) 13,0%

(+1,4%p.) 0,22

(+0,05) 9,7%

(+1,5%p.) Villa der Versuchung 11.08.

20:14 1,27

(+0,12) 6,5%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,07) 11,4%

(+1,5%p.) Der Schuh des Manitu - Extra Large Wdh 17.08.

22:06 1,22

(+0,09) 8,8%

(+0,4%p.) 0,53

(+0,06) 19,6%

(+1,4%p.) Die Spreewaldklinik 13.08.

19:00 0,77

(+0,09) 5,2%

(+0,5%p.) 0,09

(+0,03) 5,3%

(+1,4%p.) Die teuerste Schule der Welt 12.08.

23:00 0,90

(+0,05) 8,0%

(+0,0%p.) 0,22

(+0,04) 9,8%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.08.-17.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;