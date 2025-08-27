3:3 nach der regulären Spielzeit, 4:4 nach der Verlängerung - und erst im Elfmeterschießen konnte der VfB Stuttgart sich am Ende mit 12:11 ganz knapp gegen den Zweitligisten aus Braunschweig durchsetzen. In Sachen Spannung ließ die Partie am Dienstagabend also wirklich nichts zu wünschen übrig. Die Reichweiten waren zwar in absoluten Zahlen nicht ganz so spektakulär wie der Spielverlauf, Das Erste dominierte den TV-Abend aber trotzdem in allen Altersgruppen.

So verfolgten im Schnitt 4,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie im Ersten, das reichte für einen Marktanteil von 22,9 Prozent beim Gesamtpublikum. 0,78 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersgruppe lag der Marktanteil damit bei annähernd identischen 22,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen gab es dann auch wenig überraschend mit 21,5 Prozent ein ähnliches Bild.

Für die Berichterstattung drumherum weist die ARD nur einen Durchschnittswert für die Vor-, Pausen- und Nachberichterstattung aus, der dementsprechend begrenzte Aussagekraft besitzt. Im Schnitt kommt man hier auf 17,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und eine Reichweite von 3,07 Millionen. Das Erste sicherte sich mit diesem Fußball-Abend aber in jedem Fall die Tagesmarktführung - sowohl beim Gesamtpublikum, wo man mit 14,1 Prozent hauchdünn vor dem ZDF lag, das 14,0 Prozent erreichte, als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (12,9 Prozent) und den 14- bis 59-Jährigen (12,3 Prozent).

Neben dem Ersten übertrug am Abend auch Sky das DFB-Pokalspiel. Hier fielen vor allem wieder die Marktanteile beim jungen Publikum richtig gut aus: Während der zweiten Halbzeit wurden schon 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, während der Verlängerung waren es 6,5 Prozent, während des Elfmeterschießens sogar 7,7 Prozent Marktanteil. Auch bei der ARD dürften die Marktanteile im Lauf der Partie deutlich nach oben geschossen sein, hier gibt's aber nur den Mittelwert übers gesamte Spiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;