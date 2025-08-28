Das ZDF hat am Mittwoch bei Jung und Alt gleichermaßen die Marktführerschaft eingefahren. Während der öffentlich-rechtliche Sender beim Gesamtpublikum auf 16,8 Prozent kam, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich starke 15,5 Prozent. Damit betrug der Vorsprung auf RTL als stärksten Verfolger in der jungen Altersgruppe mehr als sieben Prozentpunkte - ein Erfolg, der nicht zuletzt auf die Stärke am Abend zurückzuführen ist.

Dort konnte das spannende DFB-Pokalspiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem FC Bayern München im Vergleich zum Pokalkrimi der Stuttgarter am Abend zuvor noch zulegen: 4,62 Millionen Fans verfolgten die Live-Übertragung im Schnitt, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 22,2 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen trieben 1,13 Millionen Fans den ZDF-Marktanteil sogar auf herausragende 27,5 Prozent. Zum Vergleich: Keinem Privatsender gelang in der Primetime auch nur ein annähernd zweistelliger Wert.

Erfolgreich war das ZDF aber auch danach: So überzeugte der erste Teil der HSV-Doku "Always Hamburg" mit 15,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, die nächtliche Ausstrahlung der weiteren Folgen schaffte noch dazu bis zu 19,1 Prozent. Besonders erfolgreich war aber auch "Markus Lanz": Mit dem Auftritt von Ex-Vizekanzler Robert Habeck verzeichnete der Sender ab 23:35 Uhr tolle 20,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, während insgesamt 1,21 Millionen Personen für 17,7 Prozent sorgten.

Schöne Quoten-Erfolge feierte das ZDF aber auch schon tagsüber in der jüngeren Altersgruppe - allen voran mit "Bares für Rares", das auf stolze 16,7 Prozent kam und sich damit zum Marktführer aufschwang. Insgesamt lief's für die Trödelshow angesichts von 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 26,5 Prozent Marktanteil entsprachen, ohnehin gut. Ebenfalls gefragt war zuvor die "Küchenschlacht", die auf 1,39 Millionen Personen sowie 21,1 Prozent Marktanteil kam und bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,0 Prozent ebenfalls überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;