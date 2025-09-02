Nachdem "Genial daneben" bei RTLzwei einige Zeit lang am Donnerstagabend beheimatet war, ging es im Herbst 2024 auf den Montagabend. Dort lief es aber nur schlecht, weshalb im Juni neue Folgen wieder donnerstags zu sehen waren - mit mehr Erfolg. Nun ist die neue Staffel gestartet, bei der setzt der Sender aber erneut auf den Montagabend. Zumindest zum Auftakt war das noch nicht von Erfolg gekrönt.

Die Rateshow unterhielt lediglich 400.000 Personen, das ist die niedrigste Reichweite, die "Genial daneben" jemals bei RTLzwei eingefahren hat. In der klassischen Zielgruppe sah es mit 3,3 Prozent schlecht aus, "Dinge gibt’s" fiel danach allerdings noch auf 2,4 Prozent zurück. Zwei alte Wiederholungen von "Genial daneben" erzielten später nur rund 1 Prozent. Weil auch die Daytime katastrophal lief, reichte es am Montag nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent - Platz 12 im Senderranking.

Viel besser machte seine Sache Kabel Eins - zumindest in der Primetime. Mit dem Film "Transformers - Die Rache" unterhielt man 460.000 Menschen, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. "Resident Evil: Afterlife" erzielte im Anschluss noch 7,3 Prozent. Weil aber auch Kabel Eins in der Daytime teils große Probleme hatte, war nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 4,5 Prozent drin.

Wirklich zufrieden kann man bei Sport1 auch nicht sein. Dort kehrte am Montag zur besten Sendezeit die Sport-Challenge-Show "Exatlon" zurück, die Reichweite lag bei 80.000. Das war für den Spartensender zwar die höchste Reichweite des Tages, ein durchschlagender Erfolg sieht aber natürlich anders aus. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 0,1 Prozent gemessen. Als die Ausgabe später noch einmal wiederholt wurde, waren 0,8 Prozent drin - da sahen aber nur noch 20.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;