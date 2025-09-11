Die WWE-Wrestlingshow "RAW" bescherte ProSieben Maxx am Mittwochabend einen Marktanteil von 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit den besten vorläufig gewichteten Wert, den die Sendung je bei dem Sender erzielen konnte. Zum Vergleich: Der Senderschnitt von ProSieben Maxx lag in der jungen Altersgruppe zuletzt bei 2,0 Prozent. Insgesamt hatten rund 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, auch in absoluten Zahlen war das die höchste Reichweite seit langer Zeit.

Weiterhin eher übersichtlich bleibt unterdessen die Resonanz auf die zweite "Exatlon"-Staffel bei Sport1. Die lineare Reichwiete hat sich bei rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eingependelt. Das reichte am Mittwoch wieder für 0,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, in der Altersgruppe 14-49 waren nur 0,2 Prozent drin.

Am Vorabend versucht man es nun ja neuerdings mit "Bitte lächeln". Die zweite Ausgabe steigerte sich hier von 0,1 auf 0,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einer Reichweite von 0,01 Millionen in dieser Altersgruppe sind hohe Schwankungen aber quasi vorprogrammiert, die mittelfristige Entwicklung bleibt also erstmal abzuwarten. Insgesamt hatten im Schnitt rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Ein richtig guter Abend war es einmal mehr für ZDFneo, das erfolgreich die Krimi-Fans des Landes bediente. "Wilsberg - Vaterfreuden" erreichte ab 20:15 Uhr 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 7,7 Prozent Marktanteil entsprach. "Nord Nord Mord - Sievers und die tödliche Liebe" lag im Anschluss mit einer Reichweite von 1,68 Millionen sogar bei 9,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 2,6 und 2,1 Prozent, schon bei den 14- bis 59-Jährigen ging's aber auf 4,1 bzw. 4,3 Prozent nach oben. Im Senderranking vom Mittwoch belegte ZDFneo nach Tagesmarktanteilen damit letztlich den vierten Platz mit 4,8 Prozent knapp vor Sat.1, das 4,7 Prozent erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;