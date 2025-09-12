Seit dieser Woche sind im Ersten am Donnerstagabend wieder neue Krimis zu sehen - sehr zur Freude des Publikums, wie der Blick auf die Quoten zeigt. "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" hat zum Start in die neue Saison den völlig ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren: Durchschnittlich 5,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil auf herausragende 26,0 Prozent.

Damit markierte der Film nicht nur eine neue Bestmarke für den Passau-Krimi, sondern sorgte auf dem Donnerstagskrimi-Sendeplatz im Ersten zugleich für den höchsten Wert seit Mitte Januar. Ganz nebenbei lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,4 Prozent gut; blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, dann lag der Marktanteil von "Der Rote Wolf" sogar schon bei 15,7 Prozent.

Im ZDF waren derweil um 20:15 Uhr "Die Bergretter" in einem alten Fall unterwegs, konnten damit aber trotzdem 3,27 Millionen Menschen unterhalten, die für 15,6 Prozent Marktanteil sorgten. Für das "heute-journal" ging es im Anschluss noch leicht nach oben, ehe "Maybrit Illner" mit überzeugenden Quoten aus der Pause zurückkehrte. 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Polittalk, der ganz nebenbei beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent so erfolgreich war wie seit dem Wahlabend nicht mehr.

"Markus Lanz" steigerte die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen schließlich gar auf 13,8 Prozent und war mit insgesamt 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ohnehin gefragt. Parallel dazu fand im Ersten auch die Comedy-Schiene ihr Publikum: So überzeugte "extra 3" mit 1,78 Millionen Personen und einem Marktanteil von 14,6 Prozent, ehe "Inas Nacht" noch 1,04 Millionen vor dem Fernseher hielt. Hier lag der Marktanteil bei 13,1 Prozent.

