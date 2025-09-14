Mit dem Animationsfilm "Alles steht Kopf" hat der Disney Channel am Samstagabend einen schönen Quoten-Erfolg feiern können. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte "Alles steht Kopf" somit also mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent - ein Wert, der weit über den Normalwerten des Disney Channels liegt.

Der Disney Channel landete damit noch deutlich vor Vox, das mit dem Young-Adult-Film "Perfect Addiction" bei nur 3,3 Prozent Marktanteil hängen blieb. Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil es sich dabei sogar um eine Free-TV-Premiere handelte. Mit 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb die Reichweite für Vox-Verhältnisse jedenfalls arg überschaubar. "Rambo: Last Blood" sorgte danach zumindest noch für eine Steigerung und kam auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe.

Auch Kabel Eins musste sich dem Disney Channel geschlagen geben. Dort startete die US-Serie "FBI: Special Crime Unit" mit gerade mal 1,4 Prozent Marktanteil in den Abend. Und auch danach pendelten die Werte bis nach Mitternacht nur zwischen 2,2 und 3,0 Prozent. Besser verlief der Abend für Sat.1, auch wenn der Sender ebenfalls nicht allzu viel reißen konnte. Dort brachte es Otto Waalkes als "Catweazle" um 20:15 Uhr aber zumindest auf 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,8 Prozent. Die anschließende Wiederholung von "Hui Buh und das Hexenschloss" erreichte zudem noch ähnliche 6,9 Prozent.

Zufrieden kann man derweil bei RTLzwei sein, wo man sich mit Sozial-Reportagen über dem Senderschnitt bewegte. "Armes Deutschland" schaffte um 20:15 Uhr ordentliche 4,2 Prozent, ehe "Hartes Deutschland" schließlich mit 6,3 Prozent punktete. Am Vorabend sah es hingegen umso schlechter aus: Dort verfehlten sowohl "Die Geissens" als auch "Bella Italia" die Marke von zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;