Dass Reiner Calmunds Abschied von "Grill den Henssler" am Sonntagabend ausgerechnet gegen das quotenstarke Finale der Basketball-EM lief, dürfte den Quoten der Vox-Show sicher nicht geholfen haben - gemessen an den Umständen durch die Sport-Konkurrenz aus dem eigenen Haus machte die Sendung aber noch das Beste daraus.

Durchschnittlich 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Calmunds letzten Auftritt als Juror bei "Grill den Henssler", sodass der Gesamt-Marktanteil bei 5,5 Prozent lag. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer übrigens für 5,5 Prozent. Etwas besser lief es noch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, in der Vox zur besten Sendezeit auf 5,9 Prozent kam.

Mit dem anschließenden "Prominent! Spezial - Danke Calli" hielt Vox im weiteren Verlauf des Abends übrigens noch 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Ab 23:47 Uhr verzeichnete das Magazin noch gute 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen und sogar 7,8 Prozent Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe.

Auch bei ProSieben kann man mit Blick auf die Primetime einigermaßen zufrieden sein. Dort erreichte der Spielfilm "Free Guy" um 20:15 Uhr immerhin 1,05 Millionen Menschen sowie 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "John Wick: Kapitel 2" sich auf 8,8 Prozent steigerte. In Sat.1 taten sich "Gladiator" und "Pompeii" mit Marktanteilen von 5,3 und 4,7 Prozent schon schwerer. RTLzwei kam mit "Charlie und die Schokoladenfabrik" sogar nicht über 3,6 Prozent hinaus.

Schlusslicht unter den großen Sendern war allerdings zunächst Kabel Eins, das mit den "Lieblingsmarken der Deutschen" in der Primetime lediglich einen Marktanteil von 2,2 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete. "Abenteuer Leben am Sonntag" sorgte im weiteren Verlauf des Abends jedoch noch für einen kräftigen Aufschwung und steigerte die Quote auf gute 4,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;