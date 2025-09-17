Im Nachmittagsprogramm ist "Guidos Deko Queen" aktuell nicht zu sehen, dafür hat Vox nun eine Primetime-Ausgabe des Formats ausgestrahlt. Und das durchaus mit Erfolg: 720.000 Menschen sahen sich an, wie zwei Hobby-Deko-Spezialisten im Duell gegeneinander antreten und drei Räume passend zu einem Motto neu einrichteten. Das Primetime-Special, das den Zusatz "Die Challenge" trug, kam beim jungen Publikum auf gute 7,8 Prozent Marktanteil. 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Richtig erfolgreich war Vox am Dienstag auch in der Daytime: Zwischen 15 und 19 Uhr lag man durchgängig bei zweistelligen Marktanteilen. Am erfolgreichsten war "Zwischen Tüll und Tränen", das sich bis auf 12,4 Prozent steigerte. Am Ende erreichte Vox einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,9 Prozent, nur RTL (9,1 Prozent) ist stärker gewesen.

Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei: "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" startete mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend und "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Magdeburg" steigerte sich danach noch leicht auf 510.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden infolgedessen 4,3 und 6,8 Prozent Marktanteil gemessen.

Für Sat.1 lief es mit "Navy CIS: Origins" ein bisschen besser als zuletzt, angesichts von 4,7 und 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Serie aber kein Erfolg. Die Gesamtreichweiten lagen aber immerhin bei recht ansehnlichen 820.000 bzw. 850.000. Die "FBI"-Serien lagen später deutlich unter diesem Niveau und kamen nur auf etwas mehr als 3 Prozent Marktanteil.

Richtig gut lief es am Dienstag für Sixx. Mit 2,9 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) ist der Frauensender zusammen mit RTLup der erfolgreichste Spartenkanal gewesen. "Fixer Upper" und "Haus-Flipping mit Tarek: Family Business" lagen nach 20:15 Uhr teilweise bei mehr als 4 Prozent und in der Daytime schafften auch "Gilmore Girls" und "Ghost Whisperer" dieses Kunststück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;