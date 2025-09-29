7,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für den neuesten "Tatort" aus der Schweiz und machten Das Erste am Sonntagabend wie gewohnt zum klaren Marktführer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf hervorragende 28,7 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es kaum minder überlegene 26,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Quotenniveau zwar mit 20,4 Prozent etwas niedriger aus, auch hier war gegen den "Tatort" aber nicht anzukommen.

Der stärkere Vorlauf verhalf dann zudem auch "Caren Miosga" nach drei zuletzt ziemlich mauen Wochen zu einem Aufschwung. Das übliche Quotenniveau ist zwar noch nicht erreicht, mit 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden aber immerhin rund 400.000 Personen mehr erreicht als eine Woche zuvor. Der Marktanteil legte auf 12,8 Prozent beim Gesamtpublikum zu, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,8 Prozent ebenfalls ganz gut aus.

Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war - auch das ist keine Überraschung - wieder das ZDF. "Petra geht baden" erreichte mit 3,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Hier fehlte allerdings vor allem das jüngere Publikum, was sich in mageren 4,6 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 widerspiegelt.

Viele Jüngere erreichten hingegen Sat.1 und ProSieben mit ihren Filmen. ProSieben kam mit "Doctor Strange" auf einen guten Marktanteil von 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,08 Millionen sahen insgesamt zu. Sat.1 erreichte mit "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" sogar 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich hier auf 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 8,3 Prozent wurden in der erweiterten Zielgruppe 14-59 erzielt. Das machte ProSieben zum stärksten "Tatort"-Verfolger bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 zum stärksten "Tatort"-Verfolger bei den 14- bis 59-Jährigen. Solide lief es auch für RTLzwei, wo "Bodyguard" 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 4,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;