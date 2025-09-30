Mit "Inspector Barnaby" hat ZDFneo schon seit langer Zeit eine feste Quotenbank im Programm: Jede Woche sorgt die Reihe für ziemlich ansehnliche Reichweiten und Marktanteile. Für diesen Montag gilt das umso mehr: 2,15 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit in der Sparte zu, eine höhere Reichweite erreichte ZDFneo mit "Inspector Barnaby" in diesem Jahr überhaupt noch nie. Der Marktanteil lag bei starken 9,4 Prozent.

Eine zweite Folge unterhielt im Anschluss immerhin noch 1,68 Millionen Personen, das ließ den Marktanteil sogar noch leicht auf 9,8 Prozent steigen. Und auch beim jungen Publikum ist die britische Krimireihe ein schöner Erfolg für ZDFneo gewesen: Mit 5,0 und 3,5 Prozent Marktanteil lag der Sender jedenfalls deutlich über den Normalwerten bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ganz vorne erreichte das ZDF das größte Publikum in der Primetime: Das Drama "Im Rausch" über eine alkoholkranke Journalistin erreichte 3,02 Millionen Menschen. Damit waren gute 13,2 Prozent Marktanteil. Allerdings erreicht das ZDF mit seinem Fernsehfilm der Woche sonst gut und gerne mehr als fünf Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Film angesichts von 4,1 Prozent übrigens durch.

Noch schwerer tat sich Das Erste: Eine neue Ausgabe der Dokureihe "Faszination Europa" erreichte 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Hart aber fair" tat sich danach mit einem Talk über Smartphones und Social Media extrem schwer: 1,36 Millionen Zuschauer sind die niedrigste Reichweite seit Dezember 2024. 6,3 Prozent Marktanteil sind ein schwacher Wert. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 7,0 Prozent gemessen, nachdem die Doku zuvor noch 9,2 Prozent erzielt hatte.

