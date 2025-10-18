RTL und Sat.1 haben sich am Freitagabend um 20:15 Uhr mit ihren Shows ein enges Kopf-an-Kopf-Duell geliefert. Mit Blick auf die Zielgruppe hatte RTL am Ende mit "Ninja Warrior Germany" knapp die Nase vorn. Mit durchschnittlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Parcours-Show einen Marktanteil von 11,0 Prozent, während "The Voice of Germany" auf 390.000 junge Menschen kam, die 10,3 Prozent Marktanteil entsprachen.

Für "Ninja Warrior Germany" war es allerdings der bislang niedrigste Wert der laufenden Staffel. Blickt man zudem auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann hatte die Sat.1-Show klar die Nase vorn: Hier brachte es "The Voice of Germany" auf einen Marktanteil von 11,1 Prozent, während sich RTL mit 9,5 Prozent begnügen musste. Insgesamt erreichte "Ninja Warrior Germany" übrigens 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "The Voice" wollten 1,76 Millionen sehen und damit ähnlich viele wie vor einer Woche.

Ohnehin drehte Sat.1 am späten Abend dank "Promi Big Brother" noch weiter auf. So lockte die Realityshow im Schnitt 1,23 Millionen Fans vor den Fernseher - das war die höchste Reichweite, die die Show in diesem Jahr bislang mit einer Ausgabe am späten Abend verbuchte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte "Promi Big Brother" zudem mit starken 14,2 Prozent Marktanteil, ehe die "Late Night Show" das Niveau mit 13,6 Prozent halten konnte. RTL fiel nach "Ninja Warrior" dagegen in den einstelligen Bereich zurück und kam mit Carolin Kebekus und ihrem Live-Programm "PussyNation" ab 23:15 Uhr auf nur noch 7,1 Prozent Marktanteil.

Am Ende reichte es aber trotzdem ganz knapp für die Tagesmarktführerschaft von RTL: Mit durchschnittlich 9,0 Prozent Marktanteil lag der Kölner Privatsender bei den 14- bis 49-Jährigen 0,2 Prozentpunkte vor Sat.1. Das ZDF folgte hier - dank der Stärke von "heute-show" und Böhmermann - mit 8,2 Prozent auf dem dritten Platz.

