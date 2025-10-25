ProSieben hat den Freitag beim jungen Publikum mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,5 Prozent abgeschlossen. Das katastrophale Ergebnis ist auch auf die komplett brach liegende Primetime zurückzuführen: Die Serie "Those About to Die" von Roland Emmerich erzielte schon zum Auftakt in der vergangenen Woche nur unterirdische Quoten und auch jetzt lag die Doppelfolge bei nur 2,9 Prozent Marktanteil. 430.000 Menschen waren mit dabei.

Eine Folge von "House of the Dragon" fiel danach sogar noch auf 1,8 Prozent, eine zweite Episode lag später immerhin bei 6,5 Prozent. Aber auch am Vorabend hatte eine ProSieben-Serie massive Probleme: Die "Cooking Academy" kommt weiterhin nicht vom Fleck und unterhielt auch zum Wochenausklang nur 100.000 Menschen. In der klassischen Zielgruppe wurden damit schlechte 1,9 Prozent Marktanteil gemessen. Grundsätzlich erzielte keine ProSieben-Sendung zwischen 4:30 und 3 Uhr einen zweistelligen Marktanteil.

In der Primetime musste sich ProSieben noch hinter dem Disney Channel einsortieren, das mit "Hercules" beim jungen Publikum auf 3,8 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt hatten hier 360.000 Menschen eingeschaltet. Nitro lag mit "Neues vom Wixxer" auch beim Gesamtpublikum auf Emmerich-Niveau und unterhielt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Jüngeren erzielte der Streifen 2,9 Prozent.

Von den großen acht Sendern lief es am Freitag nur für Kabel Eins noch schlechter als für ProSieben, mit einem Marktanteil in Höhe von 3,2 Prozent kann man bei Kabel Eins nicht zufrieden sein. Die True-Crime-Dokureihe "Perspektiven des Todes" lag in der Primetime dann auch bei exakt diesen 3,2 Prozent, etwas weniger als eine halbe Million Menschen sahen zu. Während sich die True-Crime-Formate im weiteren Verlauf des Abends sogar auf mehr als 5 Prozent steigerten, lagen die großen Probleme von Kabel Eins woanders. Zwischen 7:30 und 17 Uhr waren für den Sender in der Spitze 1,9 Prozent Marktanteil drin. Das hat den Tagesmarktanteil ganz wesentlich belastet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;