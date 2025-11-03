Die neue Vox-Show "Hensslers Dreamteam" hat auch in der zweiten Woche keine berauschenden Quoten eingefahren. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil im Vergleich zur ersten Ausgabe nur leicht nach oben, lag mit 4,2 Prozent aber erneut deutlich unter dem Senderschnitt. Damit bewegte sich Henssler nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo eine neue Ausgabe von "Formel Eins" mit 4,1 Prozent Marktanteil besser abschnitt als zuletzt auf dem Donnerstagabend-Sendeplatz.

Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte "Hensslers Dreamteam" bei Vox derweil etwas bessere 5,3 Prozent. Insgesamt fiel die Show jedoch unter die Millionen-Marke und kam nicht über 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit liegt das Format weiterhin hinter "Grill den Henssler", das zuletzt auf dem Sonntags-Sendeplatz lief.

Ungleich besser sah es für den Privatsender hingegen am Vorabend für "Die Beet-Brüder" aus. Die Dokusoap ging mit 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als mit Abstand meistgesehene Vox-Sendung des Tages hervor und überzeugte noch dazu auch in der klassischen Zielgruppe mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent. Ebenfalls erfolgreich - allerdings vorwiegend bei den Älteren - war Sat.1 mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Das Vorabend-Format bewegte sich mit insgesamt 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,3 Prozent Marktanteil auf dem Niveau der Vorwoche, tat sich in der Zielgruppe mit 7,7 Prozent allerdings etwas schwerer.

Ein ganzes Stück hinter Vox und Sat.1 sortierte sich am Vorabend übrigens ProSieben ein, das mit seinen Wissensformaten "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" in dieser Woche nicht über Marktanteile von 5,3 und 6,6 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Im Vorfeld blieb schon "Newstime" mit 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vollkommen blass. Anders hingegen in Sat.1: Dort erreichte die "Newstime"-Ausgabe um 19:55 Uhr im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - deutlich mehr also als an anderen Wochentagen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;