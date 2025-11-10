Am Sonntagabend ist bei Kabel Eins die neue Staffel der Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" gestartet. Zum Auftakt konnte der Privatsender die Lust auf neue Auswanderer-Geschichten aber noch nicht so recht entfachen. Zwar schalteten insgesamt immerhin 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe sorgten 110.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nur für einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Das war der bislang schwächste Wert seit dem Start des Formats vor fast vier Jahren.

Im Windschatten der Reimanns tat sich dann auch "Abenteuer Leben am Sonntag" schwer. Lediglich 2,2 Prozent Marktanteil waren für das Magazin am späten Abend drin, nachdem im Vorabendprogramm bereits die Wiederholung von "Morlock Motors" mit 2,3 Prozent enttäuschte. Immerhin: Am Nachmittag ließ "Mein Lokal, Dein Lokal" die Quote von Kabel Eins auf bis zu 5,9 Prozent steigen - mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent war der Sender gleichwohl mit einigem Abstand das Schlusslicht unter den acht Vollprogrammen.

Aber auch Vox kämpfte am Sonntag wieder mit Problemen, auch wenn sich "Hensslers Dreamteam" mit 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf neue Bestwerte steigerte. Durchweg zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo ein Spielfilm-Doppel den Erfolg brachte: So erreichte "Die Unfassbaren - Now You See Me" zunächst 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer plus 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für "Olympus Has Fallen" ging's danach noch auf 6,8 Prozent nach oben.

Um 20:15 Uhr lag RTLzwei damit bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch vor Sat.1, das mit dem Spielfilm "Ambulance" nur überschaubare 5,6 Prozent Marktanteil erzielte. Umso überraschender, dass der Spielfilm "Cash Truck" den Marktanteil am späten Abend noch auf 11,1 Prozent anziehen ließ. Nach 1 Uhr punktete "American Gangster" zudem mit 12,7 Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;