1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Mittwochabend "The Taste" ein, in der vierten Woche fiel damit bei den Overnight-Ratings zum ersten Mal die Millionen-Marke. Vor allem legte die Koch-Show aber beim jüngeren Publikum zu. Nachdem der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den letzten beiden Wochen bei unter 7 Prozent gelegen hatte, ging es nun auf 9,4 Prozent nach oben. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es für "The Taste" mit 8,3 Prozent Marktanteil gut.

"Die Stefan Raab Show" bleibt für RTL hingegen weiterhin ein Sorgenkind, allerdings zeigt zumindest die Entwicklung derzeit in die richtige Richtung. 0,77 Millionen sahen zu, das waren 100.000 mehr als in der vergangenen Woche und 210.000 mehr als zwei Wochen zuvor. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erholte sich etwas, lag mit 7,6 Prozent aber gleichwohl noch immer weit unterm Soll. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag Raab mit 5,9 Prozent Marktanteil noch deutlicher unter dem Senderschnitt.

Im Anschluss hatte es auch "Stern TV" schwer: 0,74 Millionen sahen ab 21:30 Uhr insgesamt zu, auch hier bewegten sich die Marktanteile mit 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen auf einem ähnlichen Niveau wie bei Raab.

Bei ProSieben verabschiedete sich "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" unterdessen nach vier Wochen gewohnt schwach. Angesichts von 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen spricht wenig dafür, dass man das Format nochmal wiedersehen wird. Insgesamt verfolgten im Schnitt nur 0,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. "Das Duell um die Geld" lief danach zwar ein wenig besser, 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind aber auch hier zu wenig.

Zufrieden sein kann man hingegen bei Vox, wo "Doc Caro - Jedes Leben zählt" gute 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. 0,89 Millionen sahen insgesamt zu. Kabel Eins fuhr mit "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" starke 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein. "Der Promihof" ist für RTLzwei hingegen bei der linearen Ausstrahlung kein Erfolg und fiel von zunächst 3,7 Prozent für die erste noch auf 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für die zweite Folge zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;