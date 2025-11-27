"Die Stefan Raab Show" bei RTL kommt weiterhin auf keinen grünen Zweig, schon fünf Wochen am Stück lag das Format zuletzt bei einstelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe. Nun kommt die sechste Woche hinzu: An diesem Mittwoch reichten 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren nur zu schlechten 5,5 Prozent Marktanteil. Damit hätte Stefan Raab um ein Haar einen neuen Tiefstwert aufgestellt, dieser liegt aktuell bei 5,3 Prozent.

Auch die Gesamtreichweite in Höhe von 630.000 sind kein Ruhmesblatt. Die gute Nachricht für RTL: "Stern TV" steigerte sich danach immerhin auf 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, auch der Marktanteil beim jungen Publikum stieg noch auf 7,9 Prozent. Dennoch blieben die Kölner bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent hängen - damit musste man sich sowohl dem ZDF als auch ProSieben geschlagen geben.

Die Oberhand im Show-Wettkampf behielt derweil ProSieben: "Joko & Klaas gegen ProSieben" versammelte zur besten Sendezeit 720.000 Menschen vor die TV-Geräte, davon waren 500.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum ist das ein Plus im Vergleich zur Vorwoche, der Marktanteil lag bei 12,8 Prozent. "Das Duell um die Geld" hielt sich später noch bei guten 9,8 Prozent.

Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag ProSieben vor RTL: "Joko & Klaas gegen ProSieben" verzeichnete in dieser Altersklasse 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8 Prozent Marktanteil. "Die Stefan Raab Show" verpasste mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den Sprung in die Top 25 in dieser Altersklasse, mit den erzielten 4,4 Prozent kann man nicht zufrieden sein.

"The Taste" kam in Sat.1 unterdessen auf eine Reichweite in Höhe von 860.000, damit war die Kochshow erfolgreicher als Raab und Joko & Klaas. In der klassischen Zielgruppe reichten 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer immerhin für 7,2 Prozent. Weil es tagsüber aber teils deutlich schlechter lief, war für Sat.1 am Mittwoch nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;