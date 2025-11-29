Mit nur etwas mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer hat sich Daniela Katzenberger vor einer Woche bei Vox zurückgemeldet. Jetzt konnte sich die gleichnamige Dokusoap deutlich steigern, zwei Ausgaben von "Daniela Katzenberger" erreichten 790.000 und 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die gute Nachricht für Vox: Zumindest die erste Folge steigerte sich auch beim jungen Publikum auf ordentliche 6,7 Prozent Marktanteil. Ausgabe zwei holte danach aber nur noch 5,2 Prozent.

Noch viel größer sind aber die Probleme bei ProSieben. Dort hatte sich die HBO-Serie "House of the Dragon" schon in der vergangenen Woche nur äußerst schwach zurückgemeldet. Und jetzt sah es sogar noch schlechter aus: Die Doppelfolge unterhielt lediglich 390.000 Personen, beim jungen Publikum waren für den Sender damit nur 2,6 Prozent drin.

Damit musste sich ProSieben noch hinter Kabel Eins einsortieren, wo "Mord unter Palmen" zu 3,6 Prozent Marktanteil gut war. Die Gesamtreichweite lag bei 530.000. "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle" steigerte sich später in der klassischen Zielgruppe auf 5,0 Prozent und "Perspektiven des Todes" kletterte ab 23:20 Uhr sogar auf richtig starke 9,5 Prozent.

Noch besser als für ProSieben und Kabel Eins lief es zur besten Sendezeit beim jungen Publikum für den Disney Channel. Dort setzte man auf den Film "Miraculous: Ladybug & Cat Noir". Während die Gesamtreichweite bei 390.000 lag, sahen 180.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu. In dieser Altersklasse kam der Film auf 5,0 Prozent Marktanteil. Der Disney Channel hat es mit dem Film sogar in die Top 25 des Tages beim jungen Publikum geschafft. Und weil auch "Zoomania" am Vorabend richtig starke 6,3 Prozent holte, konnte sich der Disney Channel über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent freuen. Damit war man der erfolgreichste Spartensender bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;