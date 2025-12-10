Wenn sich Sebastian Lege irgendwelchen Tricks der Lebensmittelindustrie widmet, dann sind dem ZDF stets gute Quoten sicher - und zwar für ZDF-Verhältnisse höchst ungewöhnlich vor allem in den jüngeren Altersgruppe. Am Mittwoch sicherte sich "Besseresser"-Folge über "Die Tricks in Weihnachtsprodukten" trotz durchaus starker Konkurrenz in der Altersgruppe 14-49 sogar die Marktführung um 20:15 Uhr.

So holte Lege einen Marktanteil von 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit mehr als beim Gesamtpublikum. Dort waren mit 2,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern 11,1 Prozent Marktanteil für die Sendung drin. Das ZDF rangierte in der Altersgruppe 14-49 noch knapp vor RTL und ProSieben. Trotzdem kann man auch dort mit dem Dienstagabend zufrieden sein.

So lief "Bauer sucht Frau" zwar erneut nicht so gut wie am Montagabend, aber besser als beim ersten Dienstags-Einsatz in der vergangenen Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag ebenfalls bei 13,4 Prozent, die absolute Reichweite aber leicht unter der des ZDF. "Bauer sucht Frau" ist für RTL aber vor allem auch deshalb ein großer Erfolg, weil es die Sendung anders als die meisten anderen Reality-Formate schafft, auch ein älteres Publikum anzusprechen.

Und so ändern sich die Verhältnisse schon, wenn man die Zielgruppen-Definition auf 14-59 erweitert: "Bauer sucht Frau" kommt hier auf 14,0 Prozent Marktanteil und sichert sich damit den Primetime-Sieg vor "Besseresser", das hier auf 12,2 Prozent kam. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 3,07 Millionen deutlich höher als beim ZDF. Vorn lag hier am Dienstagabend allerdings die ARD, die mit zwei Folgen von "In aller Freundschaft" erst 3,4 und dann 3,53 Millionen Leute zu sich locken konnte.

ProSieben spielte mit Blick auf die Gesamt-Reichweite keine Rolle: "TV total" blieb mit 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern das zweite Mal in Folge unter der Millionen-Marke. Beim jungen Publikum ist die Sendung trotzdem weiter ein Erfolg, auch wenn es diesmal nur für Rang 3 in der Primetime reichte. 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen können sich trotzdem sehen lassen. "Experte für alles" lag danach noch bei soliden 7,8 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe, ehe "Crash Games" den Marktanteil am späten Abend auf 3,3 Prozent abstürzen ließ.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;