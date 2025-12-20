Der Film-Klassiker "Der kleine Lord" hat dem Ersten am Freitagabend den Quoten-Sieg beim Gesamtpublikum beschert. Er erreichte allerdings weniger Menschen als in den vergangenen Jahren, in denen regelmäßig über fünf Millionen einschalteten. Während der Corona-Pandemie lag die Reichweite des Films einst gar bei weit über sieben Millionen. Diesmal reichten schon 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Der Marktanteil lag bei 18,3 Prozent.

"Der kleine Lord" landete damit aber nur knapp vor der ZDF-Krimiserie "Jenseits der Spree", die mit 4,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 18,0 Prozent zählte. Für die "SOKO Leipzig" blieben anschließend noch 3,60 Millionen Menschen dran.

Beim jungen Publikum wiederum setzte sich "Der kleine Lord" um 20:15 Uhr zunächst ebenfalls an die Spitze: Mit durchschnittlich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte der Film hier einen Marktanteil von 13,9 Prozent - auch das war allerdings weniger als in den vergangenen drei Jahren. Sehen lassen können sich die Quoten freilich trotzdem, auch wenn der Tagessieg hier letztlich anderen überlassen werden musste.

Sowohl die zweite Halbzeit des von Sat.1 übertragenen Bundesliga-Spiels zwischen Dortmund und Mönchengladbach als auch die "heute-show" landeten letztlich im Ranking noch vor dem "kleinen Lord". Die ZDF-Show war mit 740.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,0 Prozent Marktanteil die meistgesehene Sendung des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen und schraubte am späten Abend auch die Gesamt-Reichweite des Senders noch einmal auf 3,55 Millionen nach oben.

Gefragt war anschließend auch wieder das "ZDF Magazin Royale", das den Marktanteil beim jungen Publikum in dieser Woche bei 16,5 Prozent hielt, ehe dann auch noch "Toll! Der satirische Jahresrückblick" mit 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Insgesamt blieben am späten Abend noch 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um den Jahresrückblick zu sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;