Die Darts-WM setzt ihren Siegeszug ungebremst fort: Im Schnitt 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntagabend ab kurz nach 20 Uhr die Übertragung der abendlichen Session aus dem Ally Pally bei Sport1. Damit wurde der bisherige Bestwert dieser WM nochmal deutlich um rund 120.000 übertroffen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 4,6 Prozent. In der Altersgruppe 14-49 war der Marktanteil erneut zweistellig und lag bei 10,5 Prozent.

Schon am Nachmittag gab's neue Rekorde: 670.000 Darts-Fans hatten sich schon ab etwa 14 Uhr vor dem Bildschirm versammelt, damit wurde der erst am Tag zuvor aufgestellte Bestwert dieses Turniers nochmal um 60.000 überboten. Die Marktanteile lagen hier noch höher als am Abend: 5,2 Prozent waren es insgesamt, 13,5 Prozent wurden in der Altersgruppe 14-49 gemessen. Sport1 kam dadurch auf einen Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, womit sich der Sender Platz 3 im Senderranking hinter ARD und ZDF sichern konnte.

Während Das Erste sein gutes Abschneiden auch beim jungen Publikum dem abendlichen "Tatort" zu verdanken hat, war das ZDF tagsüber mit seinen großflächigen Wintersport-Übertragungen erfolgreich. Auch diesmal gilt wieder: Ganz vorne lagen die Biathlon-Übertragungen. Bei den Frauen sahen zur Mittagszeit 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was Marktanteilen von 31 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,7 Prozent in der Altersgruppe 14-49 entsprach. Bei den Männern sahen am Nachmittag 3,5 Millionen zu, die Marktanteile lagen bei 28,7 (gesamt) und 17,1 Prozent (14-49).

Doch es war längst nicht nur der Biathlon, der auf großes Interesse stieß: Das Skispringen verfolgten am späteren Nachmittag 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Riesenslalom der Herren waren 2,17 Millionen mit dabei, eine Zusammenfassung vom Zweierbob erreichte 2,65 Millionen, Zusammenfassungen vom Skicross über 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Als das ZDF am Vorabend eine "Sportstudio Reportage" über die besten Sportmomente 2025 zeigte, waren mit 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dann aber nur mäßige 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Für die Auszeichnung der "Sportler des Jahres" am späteren Abend interessierten sich 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 10,9 Prozent entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;