Mit dem letzten "Duell um die Welt" haben Joko und Klaas zwar bei Weitem keine neuen Quoten-Rekorde aufgestellt - durch zeitversetzte Nutzung fiel das Interesse an der ProSieben-Show aber zumindest noch einmal ein ganzes Stück größer aus als zunächst angenommen. Um immerhin 1,8 Prozentpunkte konnte der Marktanteil nachträglich gesteigert werden, sodass die Sendung am Ende auf 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Von den drei Abschluss-Ausgaben war die letzte dennoch etwas überraschend die mit dem niedrigsten Marktanteil - die anderen beiden Folgen kamen auf jeweils über 13 Prozent.

Insgesamt erhöhte sich die Reichweite des abschließenden "Duells um die Welt" übrigens noch um 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass inklusive zeitversetzter Nutzung 780.000 Personen mit dabei waren. Etwas geringer fiel das nachträgliche Plus unterdessen bei "Joko & Klaas" gegen ProSieben aus: Dort erhöhte sich die Reichweite nur um 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil stieg um einen Prozentpunkt auf 13,8 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 12.12.

23:06 2,01

(+0,51) 12,5%

(+2,5%p.) 0,96

(+0,43) 25,7%

(+9,0%p.) heute-show 12.12.

22:32 4,73

(+1,04) 23,3%

(+3,3%p.) 1,26

(+0,45) 29,4%

(+7,1%p.) extra 3 11.12.

22:52 1,83

(+0,29) 13,5%

(+1,5%p.) 0,25

(+0,08) 9,4%

(+2,5%p.) Der letzte Bulle 08.12.

23:26 0,36

(+0,09) 4,0%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,04) 7,4%

(+1,9%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 14.12.

20:14 0,78

(+0,13) 3,9%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,11) 12,7%

(+1,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.12.

18:48 1,98

(+0,15) 11,1%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,05) 8,8%

(+1,8%p.) Inspector Barnaby 08.12.

23:14 0,93

(+0,07) 10,6%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,04) 4,3%

(+1,8%p.) Prange - Man ist ja Nachbar 10.12.

20:17 4,76

(+0,38) 19,9%

(+0,9%p.) 0,46

(+0,10) 10,5%

(+1,7%p.) Alles was zählt 10.12.

19:06 1,41

(+0,11) 7,3%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,05) 10,3%

(+1,3%p.) Der Promihof 10.12.

22:42 0,31

(+0,08) 2,4%

(+0,5%p.) 0,09

(+0,04) 3,7%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.12.-14.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen schönen Erfolg kann man im Produktions-Team von Florida aber nicht nur mit Blick auf die beiden Shows mit Joko und Klaas feiern - auch die ARD-Komödie "Prange - Man ist ja Nachbar" fand im Nachgang noch weiteres Publikum. Mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel das Plus sogar höher aus als beim "Tatort", sodass die Reichweite letztlich auf 4,76 Milionen anzog. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 19,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,5 Prozent erzielt - hier betrug das Plus sehr gute 1,7 Prozentpunkte.

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite musste sich "Prange" nur der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale" geschlagen geben - die bei der Nachgewichtung insbesondere mit Blick aufs junge Publikum wieder in einer eigenen Liga spielten - sowie dem ZDF-Krimi "Friesland". Der legte nachträglich um 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, sodass sich die Reichweite noch auf über sechs Millionen erhöhte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.12.

22:32 4,73

(+1,04) 23,3%

(+3,3%p.) 1,26

(+0,45) 29,4%

(+7,1%p.) ZDF Magazin Royale 12.12.

23:06 2,01

(+0,51) 12,5%

(+2,5%p.) 0,96

(+0,43) 25,7%

(+9,0%p.) Friesland - Geisterstunde 13.12.

20:15 6,07

(+0,42) 26,0%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,03) 9,5%

(+0,3%p.) Prange - Man ist ja Nachbar 10.12.

20:17 4,76

(+0,38) 19,9%

(+0,9%p.) 0,46

(+0,10) 10,5%

(+1,7%p.) Tatort: Der Elektriker 14.12.

20:17 9,04

(+0,30) 33,1%

(-0,2%p.) 1,19

(+0,08) 21,0%

(+0,2%p.) extra 3 11.12.

22:52 1,83

(+0,29) 13,5%

(+1,5%p.) 0,25

(+0,08) 9,4%

(+2,5%p.) Die Bergretter 11.12.

20:15 4,26

(+0,26) 18,2%

(+0,3%p.) 0,42

(+0,05) 9,4%

(+0,6%p.) Hubert ohne Staller 10.12.

18:49 2,71

(+0,24) 14,3%

(+1,0%p.) 0,26

(+0,04) 10,2%

(+1,1%p.) Eine fast perfekte Bescherung 14.12.

20:15 3,75

(+0,22) 13,7%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,01) 5,6%

(-0,3%p.) SOKO Leipzig 12.12.

21:14 4,21

(+0,22) 18,3%

(+0,2%p.) 0,29

(+0,02) 7,5%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.12.-14.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;