Nach dem großen Erfolg, den Sat.1 auch in diesem Jahr wieder an Heiligabend mit "Kevin - Allein zu Haus" feierte, konnte der Sender dank der Film-Fortsetzung auch am ersten Weihnachtstag die Spitzenposition in der Zielgruppe belegen. Mit 1,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte "Kevin - Allein in New York" herausragende 25,1 Prozent und war damit so erfolgreich wie noch nie, seit Sat.1 damit begonnen hat, die "Kevin"-Reihe an Weihnachten auszustrahlen.

Insgesamt brachte die Komödie ab 20:15 Uhr im Schnitt 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen, ehe "Die Geister, die ich rief" im Anschluss immerhin noch auf 850.000 Personen sowie 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Am Vorabend entschieden sich schließlich noch einmal fast eine Million Menschen für die "Kevin"-Wiederholung vom Vortag, hier belief sich der Zielgruppen-Marktanteil auf 11,8 Prozent.

Zuvor blieb Sat.1 jedoch über weite Strecken hinweg erstaunlich blass: So erzielten die Familienfilme "Happy Family 2", "Der Grinch" und "Santa Clause 3" jeweils weniger als vier Prozent. Besser lief es dagegen für RTL, wo die "Sissi"-Reihe die Marktanteile zunächst auf bis zu 11,8 Prozent ansteigen ließ, ehe "Neue Geschichten vom Pumuckl" ebenfalls für zweistellige Marktanteile sorgte.

Vier neue "Pumuckl"-Folgen bewegten sich zwischen 10,7 und 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lockten im Nachmittagsprogramm bis zu 1,15 Millionen Menschen zu RTL. Ganz so stark wie vor zwei Jahren, als der Sender die erste Staffel der Neuauflage sendete, lief es damit im linearen Programm aber nicht - gut möglich aber, dass viele "Pumuckl"-Fans die Serie diesmal bereits bei RTL+ verfolgten, wo sie schon seit einigen Wochen zum Abruf bereitsteht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;