Kurz vor Weihnachten zeigte die ARD einen "Tatort"-Zweiteiler mit Wotan Wilke Möhring und seinem neuen Ermittlungs-Partner Dennis Moschitto - und zwar am Stück. Wer beide Teile sehen wollte, musste also viel Sitzfleisch mitbringen und bis 23:15 Uhr vor dem Fernseher ausharren. Das war einigen wohl doch etwas zu lange und so warfen viele für den zweiten Teil "Schwarzer Schnee" den Festplattenrekorder an, wie sich nun im Aufschlag nach der endgültigen Gewichtung der Quoten widerspiegelt.

So erhöhte sich die Reichweite der "Tatort"-Folge "Schwarzer Schnee" im Ersten nachträglich noch um 710.000 auf nun 6,53 Millionen. Auch bei der 20:15 Uhr-Folge gab's einen Nachschlag von 360.000 auf 7,58 Millionen. Zudem liefen auch bei der One-Wiederholung zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer auf: Im Falle von "Schwarzer Schnee" kletterte die Reichweite hier noch um 280.000 auf 530.000. Bei "Ein guter Tag" ging's für die One-Ausstrahlung um 160.000 auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Der Reichweiten-Verlust vom ersten zum zweiten Teil hat sich dadurch deutlich verringert - und die Mediatheken-Abrufe sind hier wie üblich nicht berücksichtigt.

Eher ernüchternd fiel der Nachschlag durch zeitversetzte Nutzung hingegen für die Serie "Mozart/Mozart" aus (auch hier wieder: Mediatheken-Abrufe sind nicht enthalten). Bei der ersten Folge zog die Reichweite noch um 0,19 auf 2,59 Millionen an, schon bei Folge 3 betrug der nachträgliche Aufschlag aber nur noch 0,13 auf 2,07 Millionen. Bei den Folgen 4 bis 6 war die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg noch geringer und lag nur zwischen 0,03 und 0,09 Millionen - für Serien-Verhältnisse sind das magere Zahlen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 19.12.

22:29 4,55

(+1,00) 22,1%

(+3,2%p.) 1,16

(+0,42) 26,5%

(+6,5%p.) Tatort: Schwarzer Schnee 21.12.

21:44 6,53

(+0,71) 29,0%

(+1,6%p.) 0,87

(+0,21) 18,0%

(+3,2%p.) Der kleine Lord 19.12.

20:15 4,75

(+0,53) 19,4%

(+1,1%p.) 0,74

(+0,19) 16,8%

(+2,9%p.) ZDF Magazin Royale 19.12.

23:06 2,25

(+0,48) 13,9%

(+2,2%p.) 0,90

(+0,35) 23,2%

(+6,7%p.) Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern 15.12.

20:15 7,90

(+0,45) 29,8%

(+0,1%p.) 0,45

(+0,03) 8,8%

(-0,2%p.) Nuhr 2025 - Der Jahresrückblick 18.12.

21:43 3,75

(+0,39) 18,0%

(+1,2%p.) 0,46

(+0,06) 11,6%

(+0,8%p.) Tatort: Ein guter Tag 21.12.

20:15 7,58

(+0,36) 28,0%

(+0,3%p.) 1,09

(+0,10) 19,7%

(+1,0%p.) Tatort: Schwarzer Schnee 21.12.

23:11 0,53

(+0,28) 4,7%

(+2,3%p.) 0,06

(+0,05) 2,4%

(+1,8%p.) Die Anstalt 16.12.

22:20 2,19

(+0,24) 13,2%

(+1,0%p.) 0,41

(+0,07) 12,1%

(+1,3%p.) München Mord - Eine echte Täuschung 20.12.

20:15 6,05

(+0,22) 25,4%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,04) 7,0%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.12.-21.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Angeführt wird das Nachschlags-Ranking wie üblich von der "heute-show", die wieder eine ganze Million Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich einsammeln konnte, auch sonst ist das Satire-Genre mit dem "ZDF Magazin Royale", "Nuhr 2025 - Der Jahresrückblick" und "Die Anstalt" wieder überdurchschnittlich stark vertreten. Ins Auge sticht zudem noch "Der kleine Lord": Der ARD-Klassiker gewann nachträglich noch über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte gar um 2,9 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent nach oben.

Es war der stärkste Marktanteils-Zugewinn für eine Primetime-Sendung, dicht gefolgt vom Staffelfinale von "The Taste", das sich in Sat.1 von mageren 5,2 auf immerhin 7,8 Prozent steigern konnte. Auch die Weihnachtsfolge von "Kitchen Impossible" berappelte sich noch von 6,3 auf 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei RTL erhöhte sich der Marktanteil der "Pumuckl-Show" noch um 0,7 Prozentpunkte, blieb aber auch beim jungen Publikum trotzdem im einstelligen Bereich hängen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - NUR SENDUNGEN UM 20:15 Uhr

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Der kleine Lord 19.12.

20:15 4,75

(+0,53) 19,4%

(+1,1%p.) 0,74

(+0,19) 16,8%

(+2,9%p.) The Taste 17.12.

20:14 0,97

(+0,17) 4,8%

(+0,7%p.) 0,32

(+0,13) 7,8%

(+2,6%p.) Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition 15.12.

20:14 0,70

(+0,12) 3,4%

(+0,5%p.) 0,33

(+0,08) 7,8%

(+1,5%p.) Tatort: Ein guter Tag 21.12.

20:15 7,58

(+0,36) 28,0%

(+0,3%p.) 1,09

(+0,10) 19,7%

(+1,0%p.) Der Grinch 18.12.

20:14 0,83

(+0,15) 3,4%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,06) 8,0%

(+0,8%p.) Bauer sucht Frau 16.12.

20:14 3,30

(+0,17) 14,3%

(+0,3%p.) 0,57

(+0,07) 12,6%

(+0,8%p.) AGatHA CHRISTIE'S POIROT 17.12.

20:14 0,98

(+0,09) 4,2%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,04) 1,4%

(+0,8%p.) München Mord - Eine echte Täuschung 20.12.

20:15 6,05

(+0,22) 25,4%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,04) 7,0%

(+0,8%p.) Die Pumuckl Show 20.12.

20:14 1,14

(+0,08) 5,6%

(+0,2%p.) 0,36

(+0,04) 9,3%

(+0,7%p.) Bauer sucht Frau 15.12.

20:14 3,35

(+0,21) 13,4%

(+0,2%p.) 0,66

(+0,08) 13,4%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.12.-21.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 21:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In die endgültige Gewichtung der Quoten fließt nicht nur die zeitversetzte Nutzung sowie Live-Streams ein, durch verspätet eintreffende Nutzungsdaten wird auch die Hochrechnung genauer, was teils zu niedrigeren Reichweiten führt. Besonders auffällig war das diesmal am Dienstagabend bei ProSieben, das vor allem am Vorabend viel weniger 14- bis 49-Jährige erreichte als zunächst ausgewiesen. Bei "Galileo" waren es nur 0,16 statt 0,23 Millionen, wodurch der Marktanteil von 8,3 auf 5,8 Prozent nach unten korrigiert wurde, bei der vorherigen "Simpsons"-Folge sah es ähnlich aus.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Simpsons 16.12.

18:39 0,21

(-0,10) 1,2%

(-0,6%p.) 0,12

(-0,07) 5,4%

(-2,9%p.) Galileo 16.12.

19:04 0,49

(-0,09) 2,4%

(-0,5%p.) 0,16

(-0,07) 5,8%

(-2,5%p.) Tagesschau 20.12.

20:00 5,55

(-0,03) 25,5%

(-0,4%p.) 0,69

(-0,04) 20,3%

(-1,2%p.) Wir waren Helden 15.12.

22:34 0,34

(+0,00) 3,1%

(-0,1%p.) 0,09

(-0,02) 3,8%

(-1,0%p.) Experte für alles 16.12.

21:24 0,41

(-0,05) 1,8%

(-0,4%p.) 0,27

(-0,03) 6,0%

(-1,0%p.) Die Beatrice Egli Show 20.12.

20:15 2,95

(-0,02) 12,9%

(-0,5%p.) 0,26

(-0,02) 6,4%

(-0,9%p.) ran Fußball: Bundesliga 15. Spieltag Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbac 19.12.

21:32 2,19

(+0,07) 9,3%

(-0,2%p.) 0,56

(+0,01) 12,8%

(-0,9%p.) ran Fußball: Bundesliga 15. Spieltag Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbac 19.12.

20:26 1,56

(+0,07) 6,4%

(-0,1%p.) 0,41

(+0,01) 9,3%

(-0,8%p.) Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft 17.12.

23:17 0,37

(+0,00) 3,7%

(-0,2%p.) 0,17

(-0,00) 7,7%

(-0,7%p.) Doc Caro - Jedes Leben zählt 17.12.

20:15 0,82

(+0,00) 3,6%

(-0,1%p.) 0,30

(+0,00) 6,6%

(-0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.12.-21.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;