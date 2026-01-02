Auch 2026 gehörte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wieder für Millionen zum festen Ritual: Durchschnittlich 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden diesmal ab 11:18 Uhr im ZDF gezählt, sodass der Gesamt-Marktanteil bei starken 21,6 Prozent lag. Bemerkenswert: Das klassische Konzert überzeugte auch die Jüngeren und erzielte mit 11,1 Prozent hier ebenfalls einen zweistelligen Wert.

Im Anschluss legte die Vierschanzentournee schließlich nochmal eine Schippe drauf und steigerte den ZDF-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf sehr gute 21,0 Prozent, womit das Neujahrsspringen aus Garmisch-Patenkirchen hier sogar leicht über dem Vorjahreswert lag. Insgesamt schalteten allerdings ein paar Fans weniger ein als vor einem Jahr, doch mit 4,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerinnen sowie 29,0 Prozent Marktanteil war die Live-Übertragung fürs ZDF freilich trotzdem wieder einmal ein großer Erfolg.

Die kurzen "heute Xpress"-Nachrichten erreichten in der Pause sogar 4,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf satte 30,1 Prozent trieben. Damit war die kurze Nachmittagsausgabe der "heute"-Nachrichten sogar deutlich gefragter als die 19-Uhr-Sendung, die an Neujahr von 3,98 Millionen Menschen gesehen wurde.

Mit Blick auf die Vierschanzentournee spiele die parallele Eurosport-Übertragung hingegen nur eine Nebenrolle: Der Privatsender erreichte 160.000 Fans und kam in der Zielgruppe auf 1,1 Prozent Marktanteil; immerhin noch 110.000 blieben danach bei der Two Nights Tour der Skispringerinnen am Ball, die im Windschatten des vorherigen Erfolgs im ZDF ebenfalls ihr Publikum fand. Dort blieben durchschnittlich 2,87 Millionen Fans auch nach 16 Uhr noch mit dabei und sorgten auf diese Weise für einen Marktanteil von 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen noch 11,1 Prozent erzielt wurden. Bei der anschließenden Tour de Ski blieben danach noch 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;