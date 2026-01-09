Trotz allgemein sinkender Fernsehnutzung hat die "Tagesschau" ihre Reichweite im Jahr 2025 steigern können. Durchschnittlich 9,588 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die 20-Uhr-Ausgabe im Ersten, in den Dritten sowie bei 3sat und Phoenix. Das waren geringfügig mehr als im Jahr zuvor. Der Marktanteil stieg sogar deutlich an - um über zwei Prozentpunkte auf 42,7 Prozent. Nach Angaben des NDR war das der höchste Wert seit Beginn der modernen Quotenmessung im Jahr 1991.

Die Nachrichten-Angebote der Konkurrenz liegen deutlich dahinter: So gab die "heute"-Sendung um 19 Uhr im ZDF und bei 3sat leicht nach und kam auf 3,481 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "RTL aktuell" folgte mit leichten Verlusten und 2,436 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem dritten Platz. Allenfalls eine Nebenrolle spielten die "Newstime"-Sendungen, die in Sat.1 allabendlich von 656.000 sowie bei ProSieben von 278.000 Menschen gesehen wurden.

Gleichzeitig lag die "Tagesschau" auch beim jungen Publikum an der Spitze: Mit durchschnittlich 1,347 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern brachte es die Hauptausgabe im zurückliegenden Jahr auf einen Marktanteil von 33,1 Prozent. Der NDR verweist zudem darauf, dass die "Tagesschau" auch in den östlichen Bundesländern mit einem Marktanteil von 34,3 Prozent Marktführer bleibt - hier konnte der Marktanteil im Vergleich zu 2024 sogar um 2,8 Prozentpunkte gesteigert werden.

Nicht enthalten in der Gesamtzahl der 20 Uhr-Ausgabe sind unterdessen Abrufe über Mediatheken, "tagesschau.de", die "Tagesschau"-App und Social-Media-Plattformen. Allerdings gab's auch im Digitalen neue Rekorde, wie der NDR mitteilte. So stieg die Zahl der Folloer bei Instagram. YouTube, TikTok und X um zwölf Prozent, der Instagram-Kanal sei mit durchschnittlich 33 Millionen Interaktionen dabei der meistfrequentierte. Bei TikTok zählte die "Tagesschau" zudem eigenen Angaben zufolge pro Monat knapp 72 Millionen Videostarts.

"Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie sehr Menschen den Angeboten der 'Tagesschau' vertrauen", sagte NDR-Intendant Hendrik Lünenborg. Und Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur bei ARD-aktuell, erklärte: "Mit der 'Tagesschau' erreichen wir Menschen in ganz Deutschland – in Ost und West, linear wie digital, quer durch alle Altersgruppen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir auch die 20 Uhr-Ausgabe behutsam modernisiert haben."

Mit Blick auf die Nachrichtenmagazine am späten Abend hatten die "Tagesthemen" dagegen das Nachsehen, auch wenn sie mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent auf den besten Wert seit 2001 kamen. Das "heute-journal" im ZDF brachte es allerdings sogar auf über 16 Prozent, hier schalteten im Schnitt rund 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Abend ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;