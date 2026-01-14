Nach einer langen Pause hat RTL jetzt seinen "Tödlichen Dienst-Tag" reaktiviert, zum Start ins neue Jahr setzte man auf den neuen Potsdam-Krimi "Haveltod", in dem unter anderem Wolfgang Bahro zu sehen ist (Hier geht’s zum Interview mit dem Schauspieler). Und während man bei RTL selbst von einem "guten Auftakt" spricht, kann man das Ergebnis des Krimis wohl unterschiedlich analysieren. Die 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind in jedem Fall ein schöner Erfolg, auch wenn frühere Krimis teils noch deutlich höhere Reichweiten erzielten. Der Marktanteil lag bei guten 9,7 Prozent.

Und dann fangen die Einschränkungen an. Während die Gesamtreichweite durchaus ansehnlich war, fehlte "Haveltod" ein ausreichend großes junges Publikum. Nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse schlechten 6,4 Prozent Marktanteil. Und auch in der von RTL selbst favorisierten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es angesichts von 8,8 Prozent nur zu einem Wert auf Höhe des Senderschnitts. Das ist solide - aber eben nicht mehr.

Größere Probleme hatte derweil die zweite Folge von "Ku’damm 77" im ZDF. Nachdem Folge eins am Montag noch mit mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet war, fiel die Reichweite jetzt sehr deutlich auf nur noch 2,64 Millionen. Das ist eine kleine Enttäuschung - auch wenn man mit einbezieht, dass die Serie bereits seit kurz nach Weihnachten online zum Abruf bereitsteht und dort ganz offensichtlich gut läuft (DWDL.de berichtete). Im ZDF-Streamingportal erreichte "Ku'damm 77" nach neuesten ZDF-Angaben bislang übrigens rund 8 Millionen Abrufe. Für die lineare Ausstrahlung reichte es am Dienstag vielleicht auch deshalb nur zu 11,2 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" steigerte die Reichweite später noch auf 3,22 Millionen.

In dieser Gemengelage hatten die ARD-Serien leichtes Spiel. Vor allem "Die Heiland" überzeugte zur besten Sendezeit mit 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,7 Prozent Marktanteil. "In aller Freundschaft" kam im Anschluss noch auf 2,98 Millionen und 13,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die beiden Serien 7,3 und 7,9 Prozent, "Ku’damm 77" blieb auch hier bei nur 6,3 Prozent hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;