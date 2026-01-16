Der Auftakt der Handball-Europameisterschaft bescherte dem Ersten am Donnerstag nicht nur über fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern vor allem auch ungewöhnlich viel junges Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei satten 30,0 Prozent. Dass auch für die Konkurrenz trotzdem einiges zu holen war, stellten unter anderem Sat.1 unter Beweis. Dort erzielte "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar den höchsten Marktanteil für eine Erstausstrahlung seit März vergangenen Jahres. In der erweiterten Zielgruppe reichte es immerhin noch für 7,8 Prozent, insgesamt schauten 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins, wo Peter Giesel mit "Achtung Abzocke" 200.000 Personen mehr erreichte als in der vergangenen Woche. 0,79 Millionen sahen diesmal insgesamt im Schnitt zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe belief sich auf starke 6,5 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe wurde der eigene Senderschnitt mit 5,6 Prozent Marktanteil ebenfalls weit übertroffen.

RTL zeigte nur Wiederholungen von "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy". Die Quittung war ein Marktanteil von nur 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es minimal bessere 4,9 Prozent. Insgesamt hatten 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Die gute Nachricht aber: Eine weitere Wiederholung ab 22:06 Uhr ließ den Marktanteil dann noch auf 9,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Wenig zu melden hatte auch ProSieben, wo der Film "Iron Man 2" nicht über 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Insgesamt sahen im Schnitt nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Auch "Jack Reacher" lief im Anschluss mit 5,7 Prozent Marktanteil (14-49) nicht besser. Vox erreichte mit "The Accountant" fast doppelt so viele Leute wie ProSieben und kann mit der Gesamt-Reichweite von 1,03 Millionen zufrieden sein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zwar bei nur 5,5 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,9 Prozent aber recht gut aus. Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, wo eine Wiederholung von "Reeperbahn privat" auf 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;