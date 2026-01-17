Als RTL in den vergangenen beiden Jahren "Wunder unserer Erde - Das große GEO-Quiz" am Samstagabend im Sommer oder frühem Herbst zeigte, waren die Quoten ziemlich durchwachsen: Die erste Folge lief 2024 zwar noch gut, dann fielen die Marktanteile allerdings auch beim jungen Publikum in den einstelligen Bereich, zuletzt sank die Gesamt-Reichweite unter die Millionen-Marke. Nun meldete sich das Format auf neuem Sendeplatz am Freitagabend zurück. Und dort sah es erheblich besser aus.

So schalteten im Schnitt diesmal 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ein Teil des deutlichen Reichweitenanstiegs lässt sich mit der im Winter höheren TV-Nutzung erklären, doch auch die Marktanteile fielen deutlich besser aus als zuletzt: Beim Gesamtpublikum ging es um zwei Prozentpunkte auf 7,3 Prozent nach oben, in der klassischen Zielgruppe reichte es für 10,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurde die 10-Prozent-Marke knapp verpasst, mit 9,6 Prozent Marktanteil lag man aber auch hier im grünen Bereich.

Beim jungen Publikum lieferte sich RTL am Freitagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ProSieben. Der Film "Jack Reacher: Kein Weg zurück" erreichte dort im Schnitt etwa genauso viele 14- bis 49-Jährige wie RTL, der Marktanteil lag nur aufgrund der kürzeren Laufzeit mit 9,9 Prozent etwas niedriger. Auch in Sachen Gesamt-Reichweite schenkten sich beide nicht viel, ProSieben kam auf im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein erfolgreicher Film-Abend war es auch für RTLzwei, wo "Ocean's Eleven" mit 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem Senderschnitt lag. Insgesamt sahen hier im Schnitt 0,53 Millionen Personen zu.

Sat.1 zeigte das Paul Panzers Live-Programm "Midlife Crisis - Willkommen auf der dunklen Seite". Beim jungen Publikum erzielte die Comedy einen Marktanteil von 7,2 Prozent, freuen wird man sich in Unterföhring darüber, dass es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 7,5 Prozent Marktanteil noch etwas besser aussah. 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. "Die Nacht der 1000 Witze" kam im Anschluss noch auf Marktanteile von 6,3 (14-49) bzw. 6,6 Prozent (14-59).

Einen schwachen Start in den Abend erwischte hingegen Vox. "Goodbye Deutschland" enttäuschte mit Marktanteilen von 4,9 Prozent in der klassischen und 4,3 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Doch "The Accountant" ließ den Marktanteil am späteren Abend dann auf 7,0 Prozent (14-49) steigen, zudem sah es schon am Vorabend richtig gut aus: "First Dates" trumpfte mit 10,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum auf, "Das perfekte Dinner" erzielte danach 9,8 Prozent. Bei Kabel Eins lief es für "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" etwas besser als in der vergangenen Woche. Marktanteile von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen lassen aber weiterhin Luft nach oben. 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;