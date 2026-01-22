"Aktenzeichen XY" hat am Mittwochabend die Primetime dominiert - und wie. 5,20 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Fahndungssendung an. Das sorgte nicht nur für herausragende 23,1 Prozent Marktanteil, es war auch die höchste Reichweite des gesamten Tages. Und: Besser lief es für "XY" zuletzt im Juli 2024, also vor eineinhalb Jahren. Geholfen hat wohl auch, dass man den seit wenigen Wochen medial sehr präsenten Sparkassen-Raub von Gelsenkirchen in der Sendung thematisierte.

Direkt zum Beginn der Folge meldete sich Rudi Cerne mit einem Kernbohrer aus dem Studio - einen solchen hatten die Einbrecher Ende Dezember auch in Gelsenkirchen genutzt. Die Folge war jedenfalls auch beim jungen Publikum äußerst gefragt: 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse 23,0 Prozent Marktanteil. Und natürlich war "XY" der Tagessieg auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu nehmen.

Im weiteren Verlauf des Abends informierte das "heute journal" noch mehr als 4 Millionen Menschen und fuhr sowohl insgesamt (21,2 Prozent) als auch beim jungen Publikum (18,0 Prozent) sehr hohe Marktanteile ein. Auch das "Auslandsjournal" lag später in der Altersklasse 14-49 noch bei guten 10,1 Prozent, die Champions-League-Highlights kamen im Anschluss nur auf 8,5 Prozent.

Sehr gefragt war im ZDF am Vorabend auch eine Sondersendung zum Auftritt von Donald Trump in Davos. Das "ZDF spezial" erreichte 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,5 Prozent Marktanteil. Die regulären "heute"-Nachrichten informierten zuvor noch 3,53 Millionen Menschen.

Die Trump-geprägte Berichterstattung aus Davos war auch im Ersten stark nachgefragt. Ein 15-minütiger "Brennpunkt" kam zur besten Sendezeit auf 4,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - die gleiche Reichweite verzeichnete zuvor auch die "Tagesschau". Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum erzielten die Sendungen damit sehr hohe Marktanteile. Für den Film "Die Frau in Blau" sah es später deutlich schlechter aus: Die 2,72 Millionen Menschen, die hier dran blieben, reichten nur noch zu 12,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schlechte 4,8 Prozent gemessen.

Doch noch einmal kurz zurück zu Donald Trump und seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Welt und ntv übertrugen die Rede des US-Präsidenten am Nachmittag live und konnten damit richtig starke Quoten einfahren. Die eineinhalbstündige Übertragung erreichte bei ntv durchschnittlich 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Welt waren 260.000 mit dabei. Das sorgte in der klassischen Zielgruppe (14-49) für 8,0 und 6,7 Prozent. Extrem hohe Werte also für die Nachrichtensender, die normalerweise weniger als 2 Prozent erzielen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;