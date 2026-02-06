"Nord bei Nordwest" hat am Donnerstag den Tagessieg eingefahren: Die Folge mit dem Titel "Blindgänger" unterhielt zur besten Sendezeit im Ersten 6,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, keine andere Sendung erreichte eine höhere Reichweite. Gleichzeitig konnte sich die Reihe damit im Vergleich zur Vorwoche um mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, die vor sieben Tagen noch fehlten (DWDL.de berichtete).

Mit dem erzielten Marktanteil in Höhe von 25,4 Prozent kann man im Ersten nun jedenfalls sehr zufrieden sein. Ziemlich gut lief es zudem beim jungen Publikum: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent gemessen. Damit lag der Krimi auch in beiden wichtigen Zuschauergruppen vor dem "Bergdoktor". Die ZDF-Reihe erreichte 4,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren ebenfalls sehr gute 17,7 Prozent Marktanteil drin. Beim jungen Publikum kam Hans Sigl auf 7,8 Prozent.

Im direkten Anschluss an die Filme drehten sich die Machtverhältnisse dann um: Das "heute journal" hielt die Reichweite vergleichsweise hoch und kam auf 3,35 Millionen Zuschauende, das entsprach 15,1 Prozent Marktanteil. Die "Monitor"-Reichweite fiel im Ersten zur gleichen Zeit auf 2,68 Millionen, damit waren 12,2 Prozent drin. Das ZDF-Talkdoppel, bestehend aus "Maybrit Illner" und "Markus Lanz", erreichte später noch 1,90 bzw. 1,23 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 11,6 und 14,4 Prozent. Lanz war es dann auch, der den Marktanteil beim jungen Publikum auf 10,0 Prozent steigerte.

Im Ersten meldete sich nach den "Tagesthemen" schließlich "Extra 3" mit einer neuen Staffel zurück. Pünktlich zum 50. Geburtstag, den man in diesem Jahr feiert, hat man der Sendung jetzt auch eine neue Optik verpasst (DWDL.de berichtete). Zum Staffelstart sahen nun jedenfalls 1,63 Millionen Menschen zu, das reichte zu 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auf den gleichen Wert kam die von Christian Ehring moderierte Satire-Sendung auch beim jungen Publikum, damit war es hier der höchste Marktanteil seit rund einem halben Jahr.

Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 16,1 (ZDF) und 13,9 Prozent (Das Erste) sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender beim Gesamtpublikum nicht zu schlagen gewesen. Aber auch beim jungen Publikum (14-49) lief es vergleichsweise gut: Mit 8,5 und 8,3 Prozent landeten das ZDF und Das Erste auf den Plätzen zwei und drei, weit in Führung lag RTL, wo man dank des Dschungel auf extrem starke 20,4 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;