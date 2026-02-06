Am Donnerstag hat sich "Extra 3" im Ersten mit einer neuen Staffel zurückgemeldet. Und pünktlich zum in diesem Jahr anstehenden 50. Geburtstag erstrahlt das Studio der Satiresendung mittlerweile in einem neuen Design. Für die Jubiläumsstaffel hat man nun darüber hinaus auch einige Neuzugänge für den Studio-Cast des Formats angekündigt. So stoßen etwa Comedian Michael Mittermeier, Entertainer Riccardo Simonetti und Schauspielerin Collien Fernandes zum Team hinzu.

Hinzu kommen nach NDR-Angaben "vielversprechende Newcomer" wie Florentine Osche und Kawus Kalantar. Die Neuzugänge ergänzen das bestehende "Extra 3"-Team mit unter anderem Oliver Kalkofe, Maxi Schafroth und Sarah Bosetti. Gastauftritte gibt es in der neuen Staffel beispielsweise von Dennis Kaupp, Jesko Friedrich sowie dem Satire-Duo Freddy Radeke und Jakob Leube.

Gesicht und Moderator des Formats ist und bleibt Christian Ehring. Der sagt zum Jubiläum: "Um so lange durchzuhalten in der Medienlandschaft, braucht man vor allem zwei Dinge. Erstens: Persistenz. Zweitens: Fremdwörter, die einen schlauer erscheinen lassen, als man ist."

Die neuen im "Extra 3"-Cast (von links): Florentine Osche, Riccardo Simonetti, Moderator Christian Ehring, Michael Mittermeier, Collien Fernandes, Kawus Kalantar

Bereits vor einigen Wochen im DWDL.de-Interview hatte ARD-Unterhaltungskoordinator Andreas Gerling eine große Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag angekündigt, diese hat der NDR nun für September in Aussicht gestellt. Zudem gibt es eine 45-minütige Dokumentation, in der noch einmal auf die Geschichte der Sendung zurückgeblickt werden soll.

Und dann will der NDR das Format in diesem Jahr auch mit eigenständigen Spin-offs erweitern, die speziell ein junges Publikum ansprechen sollen. Im Sommer kehrt etwa "Der reale Irrsinn - Die Show" zurück und auch das gerade frisch Grimme-Preis-nominierte "Extra 3 Takeover" geht in diesem Jahr weiter. Und dann hat der NDR "weitere innovative Formate und exklusive Specials" in Aussicht gestellt.