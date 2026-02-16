Die ZDF-Koproduktion "The Kollective" hat bei ihrer linearen Austsrahlung am Sonntagabend nur wenig reißen können. Durchschnittlich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr die erste Folge der Serie, bei der zweiten wurden 130.000 gezählt. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil von zunächst 0,5 Prozent auf sehr magere 0,2 Prozent zurück.

Während sich auch "Böhmi brutzelt" im Anschluss mit 0,5 Prozent Marktanteil noch schwer tat, lief es am späten Abend ungleich besser: Dort sorgte die Wiederholung von Laura Larssons "Neo Social Club" plötzlich für überzeugende 2,2 Prozent Marktanteil, ehe "Maithink X" nach Mitternacht sogar mit 3,2 Prozent überzeugte. Die höchsten Gesamt-Reichweiten verzeichnete ZDFneo aber schon am Vorabend - dort brachte es "Death in Paradise" selbst in Konkurrenz zu Olympia auf 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Weil noch dazu tagsüber auch "Terra X", "Die glorreichen 10" und "Sketch History" bei Jung und Alt gleichermaßen punkteten, brachte es ZDFneo schließlich auf Tagesmarktanteile von jeweils 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie bei den 14- bis 49-Jährigen. Stärkster Spartensender in der Zielgruppe war allerdings Kabel Eins Doku, das sich mit sehr guten 2,3 Prozent nur hauchdünn hinter RTLzwei positionierte.

Tatsächlich lief für RTLzwei tagsüber gegen Olympia nur wenig zusammen - immer wieder lag der Sender bei weniger als zwei Prozent. In der Primetime schafften die beiden Filme "Air - Der große Wurf" und "Knock Knock" aber immerhin Werte von 3,4 und 3,3 Prozent. Bei Kabel Eins überzeugten "Die größten Geheimnisse der Welt" um 20:15 Uhr sogar mit 4,4 Prozent, womit der Sender auf Augenhöhe mit einer "Kitchen Impossible"-Wiederholung bei Vox rangierte.

