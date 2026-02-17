Mit Marktanteilen jenseits der 20-Prozent-Marke haben die Olympia-Übertragungen im ZDF die Primetime am Montag dominiert. Die anderen Sender, allen voran die Privaten, hatten große Probleme, dagegen anzukommen. Sat.1 entschied sich dennoch dafür, die neue Staffel von "Promis unter Palmen" gegen die Olympia-Konkurrenz zu senden - und tat sich damit ziemlich schwer.

Nur 850.000 Menschen schalteten ein, weniger Reichweite hatte das Format in seiner Geschichte noch nie. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schrammte "Promis unter Palmen" mit 6,3 Prozent nur knapp an einem Tiefstwert vorbei, 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter schalteten ein. Am Vorabend war auch die "Landarztpraxis" beim jungen Publikum mal wieder ein Totalausfall und holte nur 1,2 Prozent.

Aber auch andere Sender mühten sich gegen die starke Konkurrenz, sogar Günther Jauch traf es hart. "Wer wird Millionär?" erreichte zwar noch immer 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist jedoch die zweitschlechteste Reichweite seit fünfzehneinhalb Jahren - vermutlich sogar seit dem Start der Quizshow im Jahr 1999. Während die Quizshow RTL insgesamt aber immerhin noch 9,8 Prozent Marktanteil bescherte, waren in der klassischen Zielgruppe 8,5 Prozent drin.

Etwas bergauf ging es dafür für die "Geissens", die schon in der vergangenen Woche bei RTLzwei massiv unter der Olympia-Konkurrenz gelitten hatten. Zwei neue Ausgaben der Dokusoap erreichten jetzt 3,4 und 4,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ein großer Erfolg war das Format damit aber natürlich nicht. Die Gesamtreichweite lag bei weniger als einer halben Million. Vox lag mit "Goodbye Deutschland" bei 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,5 Prozent.

