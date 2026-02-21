Schon mit den ersten beiden Filmen ist "Mord oder Watt?" für Das Erste ein solider Erfolg gewesen, der dritte Teil der Krimikomödienreihe hat sich nun aber noch einmal spürbar gesteigert. 5,73 Millionen Menschen sahen sich am Freitag den Film mit dem Titel "Die wilde Hilde" an, damit lag die Reihe überhaupt zum ersten Mal über der 5-Millionen-Marke. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 25,8 Prozent, außerdem holte Das Erste damit den Tagessieg. Und mehr noch: Besser lief es auf dem "Endlich Freitag im Ersten!"-Sendeplatz zuletzt vor mehr als fünf Jahren.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil gut, in dieser Altersklasse musste sich Das Erste aber hinter dem ZDF einordnen, das mit zahlreichen Olympia-Übertragungen punktete. Die höchste Reichweite beim jungen Publikum erzielten die Bob-Frauen in der Primetime, 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 21,1 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 3,40 Millionen.

Auch im weiteren Verlauf des Abends sowie in der Daytime waren mit Olympia noch durchweg hohe Marktanteile sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren drin. Die ganz hohen Reichweiten von mehr als 6 Millionen verpasste das ZDF aber ziemlich klar, in der Spitze sahen beim Biathlon nachmittags 4,13 Millionen Menschen zu - das trieb den Gesamt-Marktanteil auf 41,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 31,8 Prozent gemessen.

Spannend ist auch ein Blick auf die "heute-show" am späten Abend, die Nachrichtensatire mit Oliver Welke hatte durch Olympia einen völlig anderen Vorlauf als üblich und ging zudem eine Stunde später auf Sendung. Ab 23:30 Uhr sahen dann auch nur noch 1,84 Millionen Menschen zu - das ist die niedrigste Reichweite für das Format seit vielen Jahren. Gut möglich, dass bei der endgültigen Gewichtung der Quoten ein noch größerer Nachschlag als ohnehin dazu kommen wird. Der Marktanteil lag trotzdem bei sehr guten 16,1 Prozent, beim jungen Publikum wurden gewohnt starke 22,8 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;