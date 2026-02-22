Olympia hin oder her: Die Krimi-Liebe der Deutschen ist unerschütterlich. Das kam am Samstag wieder dem ZDF zugute. Dort zeigte sich die "Stralsund"-Reihe von der sportlichen Konkurrenz völlig unbeeindruckt und lockte um 20:15 Uhr trotzdem 5,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 23,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Zu diesem Zeitpunkt lag man auch vor Olympia im Ersten. Es war aber wie üblich vor allem das ältere Publikum, das einschaltete, in der jungen Altersgruppe 14-49 fiel der Marktanteil mit 7,4 Prozent signifikant niedriger aus.

Ob es nun die sportliche Konkurrenz oder der neue Sendeplatz ist: "The Voice Kids" tut sich bislang am Samstagabend vor allem bei den Jüngeren deutlich schwerer als in den letzten Jahren gewohnt, als die Show noch freitags lief. Immerhin verbesserte sich der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber im Vergleich zur Vorwoche leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, der gleiche Wert wurde auch bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Die Gesamt-Reichweite kletterte um 40.000 auf 1,25 Millionen. In Sachen Gesamt-Reichweite wurde damit in etwa das Vorjahres-Niveau erreicht, die Reichweite in der Altersgruppe 14-49 lag aber um ein Drittel niedriger.

Recht zufrieden sein kann man unterdessen bei ProSieben, wo der Film "Meg" immerhin 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei. RTLzwei ging mit seinem Film "3 Days to Kill" hingegen gnadenlos unter und kam nicht über 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei. Vox lag mit "Stirb langsam 4.0" dazwischen bei 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamt-Reichweite von 0,69 Millionen. Kabel Eins pendelte mit den "FBI"-Serien zwischen 2,1 und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen lief es aber mit 3,4 bis 5,5 Prozent besser - damit kann man in Unterföhring recht zufrieden sein.

Ein Erfolg gelang auch dem Disney Channel, der mit dem Film "Findet Nemo" bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute 3,4 Prozent Marktanteil erzielen konnte, 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Im Anschluss lag auch "Die Jagd zum magischen Berg" bei guten 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTL Super hatte das Nachsehen, hielt sich mit "Ich - Einfach unverbesserlich 2" aber trotzdem bei ordentlichen 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Während du schliefst" sackte danach aber auf nur 0,8 Prozent ab.

