Die "heute-show" ist bekanntlich immer eine sichere Bank für das ZDF - in dieser Woche performte die Nachrichtensatire mit Oliver Welke allerdings besonders stark. Bei den 14- bis 49-Jährigen machten 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Show nicht nur zum klaren Tagessieger, sondern trieben den Marktanteil auch auf fulminante 24,7 Prozent. Das ist auch für "heute-show"-Verhältnisse ein starker Wert - man muss schon fast ein Jahr zurückgehen, um eine höhere Quote zu finden.

Ohnehin dürfte das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht sein, denn erfahrungsgemäß kann die Sendung durch zeitversetzte Nutzung stets noch einmal zahlreiche Fans einsammeln. Vorläufig gewichtet schalteten in dieser Woche insgesamt 3,47 Millionen Personen ein, um die "heute-show" zu sehen, sodass der Marktanteil hier bei 20,2 Prozent lag. Das "ZDF Magazin Royale" hielt danach noch 1,37 Millionen vor dem Fernseher und überzeugte zur Rückkehr aus der Winterpause mit 17,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Zu Beginn des Abends konnte sich das ZDF am Freitag zudem einmal mehr auf seine Krimiserien verlassen - allen voran auf "Die Chefin". Mit 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ging die Serie als meistgesehene Sendung des Tages hervor und sorgte für 21,8 Prozent Marktanteil, ehe die "SOKO Leipzig" mit 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 20,0 Prozent erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen taten sich die Krimis mit Werten von 8,5 und 7,5 Prozent schwerer, sie lagen gleichwohl deutlich vor ProSieben und Sat.1.

Im Ersten erzielte die Komödie "Das Millionenschnitzel" unterdessen 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Pubikum - insgesamt konnte der Film allerdings nicht mit dem ZDF mithalten. Mit lediglich 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,9 Prozent Marktanteil musste man sich noch hinter "Let's Dance" bei RTL einsortieren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;