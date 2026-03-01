RTL hat am Samstagabend zur besten Sendezeit das vermeintliche Spitzenspiel der 2. Bundesliga übertragen: Greuther Fürth gegen Schalke 04. Und zur großen Überraschung vieler Beobachter stolperte der Tabellenführer aus Gelsenkirchen beim Schlusslicht der Liga und holte nur ein Remis. Die Übertragung bei RTL blieb aus Sicht der TV-Quoten jedoch auf einem überschaubaren Niveau. Während in der ersten Halbzeit lediglich 980.000 Menschen eingeschaltet hatten, lag die Reichweite in Halbzeit zwei immerhin bei 1,33 Millionen.

Beim jungen Publikum konnte RTL mit der Übertragung nichts reißen: In der klassischen Zielgruppe (14-49) kamen die beiden Halbzeiten nur auf 5,7 und 7,8 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) sah es angesichts von 5,3 und 7,1 Prozent ähnlich aus. Die Vorberichte hatten derweil nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen verfolgt, während den Highlights nach Abpfiff sahen sogar noch weniger zu.

Eine ganz andere Fußball-Quoten erzielte am Samstag Sky, dort trafen im Topspiel der 1. Bundesliga aber auch Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. Der deutsche Klassiker erreichte im Schnitt 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 18:30 Uhr, damit hatte Sky am Vorabend mehr Publikum als alle Privatsender in der Primetime. In der klassischen Zielgruppe landete die Partie bei 25,5 Prozent Marktanteil. Es ist ein neuer Saison-Rekord: Kein Topspiel kam bislang auf mehr Reichweite oder einen höheren Marktanteil.

Darüber hinaus holte Sky auch nachmittags mit den Bundesliga-Einzelspielen hohe Quoten: 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwar die niedrigste in dieser Saison gemessene Reichweite, dafür spielten die beiden reichweitenstärksten Mannschaften aber später ja auch gegeneinander. Bei den 14- bis 49-Jährigen holten die Einzelspiele 12,7 Prozent Marktanteil.

Mit 3,0 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) ist Sky am Samstag sehr erfolgreich gewesen, mit dem Disney Channel (3,1 Prozent) gab es in der Sparte allerdings einen Sender, der noch etwas besser performte. Während tagsüber "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir" über weite Strecken sehr gut funktionierte, drehte in der Primetime der Film "Findet Dorie" auf. 420.000 Menschen sahen zu und trieben den Zielgruppen-Marktanteil auf 5,3 Prozent nach oben.

Damit lag der Disney Channel in der Primetime beim jungen Publikum nur etwas hinter ProSieben: "Django Unchained" kam dort auf 6,3 Prozent, mit 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamtreichweite hier aber natürlich deutlich höher aus. Bei Vox landete "Mr. & Mrs. Smith" ab 20:15 Uhr nur bei schlechten 4,4 Prozent Marktanteil, etwas mehr als eine halb Million Menschen schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;