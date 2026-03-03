Wie jeden Monat kämpfen öffentlich-rechtliche und private Nachrichtenaccounts mit viralen TikTok-Videos um den Einzug in die News-Charts. Wer die klickstärksten Inhalte umsetzt, hat Chance auf die kuratierten Platzierungen innerhalb des Rankings. Die dauerhafte Auswertung erlaubt darüber hinaus einen dedizierten Blick auf die Veränderung der Plattform.

Die bestehende Ausspieldynamik gestaltet sich im Februar besonders spannend, denn die Anzahl der Millionenvideos pro Auswertung befindet sich auf einem Tiefpunkt. Während im vergangenen Oktober insgesamt 51 Publisher eigenständig Erfolgstreffer über 1.000.000 Aufrufe platzierten, waren es im November nur noch 48, im Dezember lediglich 38 und jetzt schließlich 31. Damit zeichnete sich über die vorherigen Monate ein beachtlicher Rückgang an Viralität ab.

Ein subjektiver Eindruck: Löste eine solide Interaktionsrate vor einigen Jahren noch mit Leichtigkeit ein virales Video aus, führt die gleiche Leistung momentan zu einer deutlich geringeren Sichtbarkeit auf der Startseite – TikTok justiert konstant die algorithmischen Stellschrauben. Grund dafür könnten die anhaltende Inhaltsinflation und stärkere Konkurrenz auf der Kurzvideoplattform sein. Damit gestaltet sich der Kampf um Aufmerksamkeit zunehmend schwieriger.

Welche Publisher konnten dennoch überzeugen? Die knifflige Gesamtsituation erschwert es Medienmarken, mit ihren Beiträgen in die Charts einzuziehen – umso mehr können sie sich freuen, wenn es klappt. Welche Kanäle im Februar jubeln dürfen:

Mit diesen Themen waren Publisher im Februar auf TikTok erfolgreich

10. Platz: ZDFheute

Ein Streit im türkischen Parlament katapultierte den ZDF-Nachrichtenkanal in das Ranking: 2,4 Millionen Aufrufe gab es für die Aufnahmen des Tumults. Darüber hinaus thematisierte der Account das Epstein-Netzwerk mit 1,8 Millionen Klicks sowie eine mexikanische Militäroperation mit 1,4 Millionen Sichtungen.

9. Platz: SWR

Die Durchsetzung des Vape-Verbots bei Minderjährigen erhitzte die Zielgruppe des Südwestrundfunks. Es folgten 3,1 Millionen Aufrufe für die Personenkontrolle auf TikTok. Ebenfalls reichweitenstark: Klinik-Aufnahmen mit 1,5 Millionen Klicks sowie ein kontroverses Interview über Frauenfußball mit 1,2 Millionen Sichtungen.

8. Platz: ZDF Sportstudio

Der ZDF-Sportableger punktete mit Olympia dreifach: 3,4 Millionen Klicks generierte ein emotionaler Moment bei der Preisverleihung im Eisschnelllauf, zwei Millionen Aufrufe verursachte eine Kür aus 2018 und Ausschnitte der Eröffnungsfeier registrierten 1,9 Millionen Sichtungen.

7. Platz: Ostsee-Zeitung

Die OSZ kann den Charteinzug und den siebten Rankingplatz aus dem vergangenen Monat mit 3,6 Millionen Aufrufen verteidigen. Grund dafür ist das Porträt einer 94-Jährigen mit Todeswunsch. Eine Blaulichtmeldung setzte weitere 1,5 Millionen Klicks um.

6. Platz: Sportschau (und BR24Sport)

Auch die Sportschau nutzte die Winterspiele für sich: Die Eiskunstlauf-Auftritte von Ilia Malinin sowie Amber Glenn sorgten für 4,6 Millionen und 2,2 Millionen Sichtungen. Ebenfalls erfolgreich war ein Slalom-Meme, das gemeinsam mit BR24Sport veröffentlicht wurde und 2,4 Millionen Aufrufe einspielte. (Basierend auf der Performance belegt damit der Kanal des Bayerischen Rundfunks den zehnten Platz der Charts, allerdings schließt ein Kooperationsposting in diesem Fall die erneute Listung aus.)

5. Platz: Tagesschau

Fünf Millionen Aufrufe für den fünften Platz: die Tagesschau setzte mit politischen Karnevalswägen einen Viralhit auf TikTok ab. Zudem klickstark: die Heldengeschichte eines australischen Kindes mit 4,1 Millionen Klicks sowie die Verhaftung von Prinz Andrew mit 3,5 Millionen Sichtungen.

4. Platz: RTL Aktuell

Ein Raketenalarm während eines Drehs in Tel Aviv verursachte online 5,1 Millionen Aufrufe und damit den vierten Rankingplatz. Zwei Blaulichtmeldungen mit versuchter Flucht in einem Müllwagen sowie auf einem Esel fanden mit 3,5 Millionen und 3,2 Millionen Sichtungen ihr Publikum.

3. Platz: Zeit

Die Zeit fokussierte Regelverstöße bei Olympia und setzt damit mehrere Erfolgstreffer ab: Der verbotene Helm eines ukrainischen Skeletonfahrer fabrizierte 5,8 Millionen Klicks, das Curling-Gate provozierte weitere 2,7 Millionen Aufrufe. Die Berichterstattung über Konsequenzen im Kontext des Epstein-Falls führte zu 4,5 Millionen Sichtungen.

2. Platz: ntv

Typisch TikTok: ein komplett zugefrorenes Auto faszinierte über 10,2 Millionen User auf der Kurzvideoplattform. Damit nimmt die RTL-Marke in diesem Monat den zweiten Platz der News-Charts ein. Ebenfalls viral: die Nachricht über den Tod eines Schaffners nach einer Fahrkartenkontrolle mit 4,4 Millionen Aufrufen sowie Aufnahmen von Ghislaine Maxwell bei einer Festnahme aus dem Jahr 2020.

1. Platz: DW News

Eine Protestaktion in Argentinien forcierte mehr als 13,6 Millionen Aufrufe, laut Kommentarspalte überzeugte das Video vor allem durch die bildstarke Anfangssequenz. Auch ein weiterer Aufstand in Sydney konnte die Aufmerksamkeit des Publikums mit mehr als 9,8 Millionen Klicks binden. Weitere 4,7 Millionen Sichtungen ergaben die Szenen des israelischen Raketenangriffs auf den Südlibanon.

Stand der letzten Abrufe: Sonntag, 1. März 2026, 10 Uhr.

Offenlegung: Simon Pycha ist als freier Medienanalyst auch für den Westdeutschen Rundfunk tätig und zuständig für die regelmäßige Evaluation des TikTok-Accounts von 1LIVE. Bis Januar 2026 war der WDR-Kanal Teil der monatlichen Auswertung, aufgrund des abweichenden thematischen Fokus wird jedoch 1LIVE (sowie auch der ZDF-Account 37grad, das BR-Konto Pulsstartrampe und der RBB-Kanal Fritz) künftig nicht mehr in der Analyse berücksichtigt.