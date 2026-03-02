Der ARD-"Brennpunkt" war am Sonntag die meistgesehene Sendung des Tages. Durchschnittlich 8,62 Millionen Menschen sahen um 20:15 Uhr die knapp 20-minütige Sondersendung im Ersten zum Iran-Krieg - deutlich mehr als noch am Abend zuvor dabei waren. Es war damit der am besten eingeschaltete "Brennpunkt" seit vier Jahren, also seit der Anfangsphase des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Der Gesamt-Marktanteil lag diesmal bei hervorragenden 32,6 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch geringfügig höher aus: Dort sorgten 1,72 Millionen 14- bis 49-Jährige für 33,1 Prozent Marktanteil. Zuvor stieß bereits die "Tagesschau" auf großes Interesse: Alleine im Ersten schalteten 7,67 Millionen Menschen ein, darunter 1,58 Millionen im Alter zwischen 14 und 49. Die Marktanteile lagen bei 29,7 beziehungsweise 31,9 Prozent.

Sowohl "Tagesschau" als auch "Brennpunkt" erreichten damit zugleich mehr Menschen als der anschließende "Tatort": Mit 7,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 28,6 Prozent Marktanteil konnte sich die ARD jedoch um 20:33 Uhr einmal mehr auf ihre Krimireihe verlassen. Stärkster Verfolger war die "Frühling"-Reihe, die im ZDF von 4,83 Millionen Menschen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls an der Spitze: Starke 21,6 Prozent Marktanteil erzielte der "Tatort", während "Frühling" auf 9,9 Prozent kam - die Privaten sortierten sich dahinter ein.

Im Anschluss an die Reihen punkteten ARD und ZDF schließlich noch einmal mit Information: Während das "heute-journal" noch 3,89 Millionen Personen vor dem Fernseher hielt, kam "Caren Miosga" auf 3,08 Millionen. Der Marktanteil des Talks fiel diesmal mit 16,8 Prozent so hoch aus wie seit elf Monaten nicht mehr, während es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,6 Prozent sogar für den höchsten Wert seit der Bundestagswahl vor über einem Jahr reichte - das Publikumsinteresse an einer Einordnung des Iran-Kriegs und seiner Folgen lässt sich somit auch an den Miosga-Quoten ablesen.

Deutlich schwerer tat sich übrigens das gegen den "Brennpunkt" gesendete "RTL aktuell Spezial", das nicht über 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. Die Hauptausgabe um 18:45 Uhr war mit 18,5 Prozent Marktanteil dagegen umso stärker.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;