Die Berichterstattung über den Krieg im Nahen Osten hat am Sonntag nicht nur für Spitzen-Quoten beim ARD-"Brennpunkt" gesorgt (DWDL.de berichtete), sondern auch den Nachrichtensendern wieder hohe Zuschauerzahlen beschert. Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent landete ntv in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf einem bemerkenswerten neunten Platz - noch knapp vor RTLzwei. Auch Welt rangierte nur knapp dahinter und schloss den Tag mit ähnlich starke 2,7 Prozent ab.

Ihren Marktanteils-Peak erreichten die beiden Sender dabei schon in den Morgenstunden: So zählte ntv ab 8 Uhr bereits 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe eine halbe Stunde später 470.000 Menschen einschalteten - der Gesamt-Marktanteil lag in beiden Fällen bei herausragenden 9,5 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen Werte von 7,0 und 6,7 Prozent erzielt wurden. Auch um 9 Uhr belief sich der ntv-Marktanteil noch auf über sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - zu diesem Zeitpunkt waren nach wie vor fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Für den Konkurrenten Welt liegen die konkreten Reichweiten bislang noch nicht vor.

Doch nicht nur die privaten Nachrichtensender waren am Sonntag gefragt: Auch Tagesschau24 verzeichnete vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten steigende Quoten. Schon zwischen 8 und 12 Uhr erreichte der öffentlich-rechtliche Sender im Schnitt 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von jeweils 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum und bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Schiene zwischen 12 und 18 Uhr wiederum steigerte die Reichweite auf durchschniltich 183.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - die Zahl derjenigen, die während dieser langen Sendestrecke mit Tagesschau24 in Kontakt kamen, dürfte aber freilich deutlich höher liegen.

Ein sehr starker Sonntag war es unterdessen auch für ZDFinfo, das auf einen Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent kam. Hier war es jedoch nicht die tagesaktuelle Berichterstattung, die auf großes Interesse stieß - stattdessen punktete der Sender mit zahlreichen "Besseresser"-Dokus. Die erfolgreichste Folge lief dabei gegen 16 Uhr und wurde von 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen.

