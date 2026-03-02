Drei Ausgaben des "Bergdoktors" haben dem ZDF im Februar mehr als zwei Millionen Streamingabrufe beschert, das geht aus den neuesten Census+-Daten hervor, die von der AGF Videoforschung jetzt veröffentlicht wurden. Eine vierte Folge kam auf etwas mehr als eineinhalb Millionen Abrufe, diese stand aber auch bereits Ende Januar zum Abruf bereit. Die Fans der Serie warten nicht zwangsläufig auf eine lineare Ausstrahlung: Die Folge mit dem Titel "Wiedersehen" feiert erst in dieser Woche ihre Free-TV-Premiere, kam im Februar aber bereits auf 2,249 Millionen Abrufe.

Geschlagen wurde Hans Sigl im Februar nur vom Film "The Wrecking Crew", der es bei Prime Video auf 2,527 Millionen Abrufe brachte. Das ist mehr als beachtlich, denn schon im Januar schaffte der Streifen den Sprung in die Hitliste der Formate mit den meisten Abrufen. Damals reichte es zu 1,735 Millionen Abrufen. Zusammengerechnet ist das ein sehr starkes Ergebnis - und es spricht für den Film. Prime Video konnte sich darüber hinaus mit drei weiteren Filmen in der Hitliste festsetzen, hinzu kam noch das Staffelfinale von "Fallout".

Darüber hinaus war die ARD mit ihrem Olympia-Eventlivestreams extrem erfolgreich, der erfolgreichste kam auf 1,873 Millionen Abrufe. Insgesamt sieben dieser Streams schafften es in die Top 25 - und sie stammten allesamt von der ARD. Das ZDF bot den Nutzerinnen und Nutzern seines Streamingportals ebenfalls ein solches Angebot an, das war aber nicht so stark nachgefragt. Der erfolgreichste Olympia-Livestream der Mainzer erreichte 1,343 Millionen Abrufe.

Bei RTL kam "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", anders als zum Beginn der Staffel, im Februar nicht mehr auf mehr als 2 Millionen Abrufe. Fünf Ausgaben schafften trotzdem den Sprung in die Top 25. Das RTL-interne Ranking der 10 stärksten Abruf-Formate bestand derweil ausschließlich aus dem Dschungelcamp und der "Couple Challenge" von RTLzwei. Darüber hinaus schaffte auch DAZN im Februar zweimal eine Platzierung in den Top 25.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter im Februar

Sendung Anbieter Views The Wrecking Crew Amazon 2,527 Der Bergdoktor | Am Anschlag ZDF 2,500 Der Bergdoktor | Verbotene Früchte ZDF 2,435 Der Bergdoktor | Wiedersehen ZDF 2,249 Handball | Dänemark - Deutschland am 1. Februar 2026 ZDF 2,074 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 17.02.2026 08:05 ARD 1,873 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 14.02.2026 08:30 ARD 1,818 Fallout S2E8 Amazon 1,801 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 09.02.2026 08:50 ARD 1,771 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 11.02.2026 08:52 ARD 1,726 Der Bergdoktor | Schmelzpunkte ZDF 1,653 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 9 - Staffel 19 - Folge 9 RTL 1,650 Love Me Love Me Amazon 1,625 Wilhelm Tell Amazon 1,617 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 13.02.2026 08:05 ARD 1,563 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 10 - Staffel 19 - Folge 10 RTL 1,547 #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt | Staffel 5 - Folge 8 | (2026) RTL 1,546 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 21.02.2026 08:46 ARD 1,544 Bundesliga: FC Bayern München - TSG Hoffenheim DAZN 1,538 UEFA Champions League: Atalanta - Borussia Dortmund DAZN 1,533 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 11 - Staffel 19 - Folge 11 RTL 1,531 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 12 - Staffel 19 - Folge 12 RTL 1,491 The Bad Boy and Me Amazon 1,464 Eventlivestreams | Sportschau Olympia 2026 | 07.02.2026 09:00 ARD 1,460 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 13 - Staffel 19 - Folge 13 RTL 1,440

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 28.02.2026

Die Streaming-Hitlisten der AGF zeigen zum wiederholten Male aber auch, dass ProSiebenSat.1 bzw. Joyn ein echter, durchschlagender Erfolg auf der Plattform fehlt. Die meisten Abrufe erzielte "Promis unter Palmen", die Auftaktsendung wurde etwas mehr als eine Million Mal angeklickt. Auch "Germany's Next Topmodel" sorgte für hohe Abrufzahlen - parallel zu den hohen Quoten der linearen Ausstrahlung. Danach wird es aber schnell ziemlich dünn, ins sendereigene Top-10-Ranking haben es noch zwei Ausgaben der Datingshow "Love Hunter" mit twenty4tim geschafft. Diese kamen aber auf weniger als eine halbe Million Abrufe. Ein großer Erfolg war das Format damit nicht.

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.